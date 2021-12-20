Нічних клубах заборонили працювати після 23:00

Кабмін, на засіданні уряду в середу, 8 липня, прийняв рішення заборонити роботу нічних розважальних закладів після 23:00
Як уточнив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, установам культури продовжили час роботи з 22:00 до 23:00, а робота нічних клубів в умовах карантину після 23:00 буде заборонена.
Як уточнив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, установам культури продовжили час роботи з 22:00 до 23:00, а робота нічних клубів в умовах карантину після 23:00 буде заборонена.
Він додав, що для установ культури, зокрема театрів і кінотеатрів, існували обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00. Тепер культурні установи зможуть працювати до 23:00 при дотриманні тих же обмежень.
Кабмін підтримав цю пропозицію з умовою доопрацювання протягом одного дня.
Кабмін підтримав цю пропозицію з умовою доопрацювання протягом одного дня.
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