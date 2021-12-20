Нічних клубах заборонили працювати після 23:00

17:01 08 липень Київ, Україна





Як уточнив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, установам культури продовжили час роботи з 22:00 до 23:00, а робота нічних клубів в умовах Кабмін, на засіданні уряду в середу, 8 липня, прийняв рішення заборонити роботу нічних розважальних закладів після 23:00Як уточнив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, установам культури продовжили час роботи з 22:00 до 23:00, а робота нічних клубів в умовах карантину після 23:00 буде заборонена.

«Питання виникло з приводу неузгодженості багатьох пунктів, які приймалися з приводу дії обмежень для установ культури і, наприклад, розважальних нічних клубів. Ми всі бачимо, як вони працюють вночі, ніщо їм не заважає », - заявив Ткаченко.

Він додав, що для установ культури, зокрема театрів і кінотеатрів, існували обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00. Тепер культурні установи зможуть працювати до 23:00 при дотриманні тих же обмежень.



Кабмін підтримав цю пропозицію з умовою доопрацювання протягом одного дня.