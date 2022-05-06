Нічні заморозки, ожеледиця і сильний вітер

07:26 07 грудня Київ, Україна

Синоптики обіцяють по всій території України зниження температури і заморозки , можлива ожеледиця та пориви вітру до 15-20 м/с.



У західних областях вночі та вранці місцями туман. У північних, центральних областях і в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях, місцями і в південній частині пориви до 15-20 м/с.



Вночі в більшості регіонів країни температура повітря буде коливатися від 1 до 3 градусів морозу. Вдень в Україні обіцяють від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На сході і півночі вдень близько нуля, вночі - 7-12 градусів морозу.



У Києві хмарно. Синоптики опадів не прогнозують.Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 8-10 градусів морозу. Вдень температура повітря буде 1-3 градуси нижче нуля.