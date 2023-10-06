Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця
12:22 06 жовтня Київ, Україна
Нобелівський фонд у п'ятницю, 6 жовтня, оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за боротьбу проти пригнічення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх.
Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля.
"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2023 Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти пригнічення жінок в Ірані і за просування прав людини і свободи для всіх", - йдеться в повідомленні.
"Наргес Мохаммаді - жінка, правозахисниця і борець за свободу. Її відважна боротьба за свободу вираження поглядів та право на незалежність коштувала їй величезних особистих жертв. Загалом іранський режим заарештовував її 13 разів, п'ять разів визнавав винною та засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом. Наргес Мохаммаді досі перебуває у в'язниці", - сказала глава норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен, яка оголосила лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року.
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