Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця

12:22 06 жовтня Київ, Україна

Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля. Нобелівський фонд у п'ятницю, 6 жовтня, оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за боротьбу проти пригнічення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх.Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля.

"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2023 Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти пригнічення жінок в Ірані і за просування прав людини і свободи для всіх", - йдеться в повідомленні.

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Where are you watching from? #NobelPrize https://t.co/H49RH5fJ75 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023