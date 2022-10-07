Нобелівську премію миру поділили українська та російська організації та білоруський правозахисник

13:50 07 жовтня Київ, Україна

Нобелівську премію миру розділили українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод», російська правозахисна організація «Меморіал» та правозахисник Алесь Біляцький із білорусі.

"Лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали визначних зусиль, щоб задокументувати військові злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Водночас вони показують важливість громадянського суспільства для миру та демократії", – заявили у Нобелівському комітеті.

Центр громадянських свобод було створено у 2007 році, коли лідери правозахисних організацій із дев'яти пострадянських країн ухвалили рішення про створення транскордонного ресурсного центру підтримки у Києві.



Організація, зокрема, проводить міжнародні молодіжні правозахисні школи, організовувала міжнародний комітет та польову місію з прав людини у білорусі, а також брала участь у мобільних моніторингових групах у Криму та на Донбасі. Правозахисники також передали до Міжнародного кримінального суду подання зі свідоцтвами про злочини проти людяності, скоєні режимом Януковича під час Євромайдану.



Місією центру, як кажуть самі правозахисники, є становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ для утвердження людської гідності.

Білоруський правозахисник Алесь Біляцький, який також став лауреатом нинішньої Нобелівської премії миру, є керівником білоруського правозахисного центру "Вясна" та політв'язнем.



У 2011 році білоруський режим засудив Біляцького до 4,5 років ув'язнення за звинуваченням у несплаті податків, а минулого року влітку затримав його знову.

Ще одним лауреатом Нобелівської премії миру став російський правозахисний центр "Меморіал", який російська влада ліквідувала минулого року. З 2014 року від правозахисників вимагали, щоб вони визнали себе іноземними агентами, бо нібито отримують іноземне фінансування та ведуть політичну діяльність.



У свою чергу в "Меморіалі" відмовляються це робити і наголошували на тому, що єдиною функцією організації є збереження пам'яті про репресії радянського періоду.

Нобелівська премія миру – одна із шести Нобелівських премій. Відповідно до волі засновника Альфреда Нобеля, премію мають присуджувати тому, хто «зробить найбільший чи найкращий внесок у дружні відносини між націями, у скасування чи скорочення наявних армій та у проведення чи агітацію мирних зборів».