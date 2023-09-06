Нобелівський фонд відмовив у запрошенні послам росії, білорусі та Ірану

11:03 03 вересня Київ, Україна

Під тиском громадськості та загрозою бойкоту з боку почесних гостей організатори Нобелівського фонду відкликали запрошення послів росії, білорусі та Ірану на банкет з нагоди вручення Нобелівських премій, що традиційно відбувається у Стокгольмі наприкінці року.

В організації заявили, що рішення фонду запросити на церемонію представників усіх країн, чиї дипмісії представлені у Швеції та Норвегії, викликало різку реакцію громадськості.

Зокрема, із різкою критикою виступили в Україні, а у Швеції лідери щонайменше трьох політичних партій заявили, що бойкотують банкет, якщо запрошення послам цих країн не буде відкликано.

Зазначається, що запрошення росії, білорусі та Ірану також поставили під питання появу на банкеті короля Швеції, який незмінно присутній на ньому щороку. Представники шведської королівської сім'ї назвали запрошення дивовижним, додавши, що король розмірковує про те, наскільки доречна для нього присутність на заході з такими гостями.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що рішення Фонду Нобеля відновити практику запрошення послів росії та білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії лише посилить відчуття безкарності росії.