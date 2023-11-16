НКРЕКП затвердила підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії на 22,2%

14:52 16 листопада Київ, Україна

Національна комісія, відповідальна за державне регулювання в енергетичній та комунальній сферах (НКРЕКП), ухвалила рішення щодо підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на послуги передачі електроенергії з 1 січня 2024 року на 22,2%, досягнувши позначки 592,89 грн/МВт-год.



Це рішення було затверджено сьогодні на засіданні комісії.



За оцінками Укренерго, тариф на передачу електроенергії у 2024 році мав би становити 785,44 грн/МВт-год. Однак альтернативний розрахунок, що враховує динаміку змін на ринку цін, показує інші цифри: 709,84 грн/МВт-год або 619,84 грн/МВт-год.



Щоб покрити витрати на програму забезпечення збільшення частки альтернативних джерел виробництва електроенергії, включені до структури тарифу на передачу, у 2024 році заплановано витрати у розмірі 17,8 млн грн.



Крім цього, НКРЕКП планує збільшити тариф на диспетчерське управління з 1 січня 2024 року на 5%, досягнувши позначки 100,37 грн/МВт-год.