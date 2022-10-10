Ніно Катамадзе про росіян: "Вони просять про допомогу людей, яких вбивають"

16:19 10 жовтня Київ, Україна

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе зізналася, що не розуміє, як громадяни Росії можуть просити притулку у Грузії, на яку 14 років тому напали. Про це вона повідомила в інтерв'ю Гончарова Подкасту.

"Це якийсь сюрреалізм і фільм, який, якби була можливість, я не подивилася б. Це як відповідь бумеранга. Росіяни тікають ніби від "несправедливості" свого уряду до країни, де в них 22% території окуповано. Просять про допомогу людей, яких вбивають. Не можу навіть вивести якогось сенсу», - сказала вона.

Водночас, вона додала, що в Росії є сміливі люди, які відкрито, кажуть, що вони проти війни, але застрягли в черзі на кордоні з Грузією.. При цьому є й ті, що кажуть, що дуже втомилися, запевняючи, що приїхали як туристи.

"Їм потрібно вижити, але навіть у такий момент вони не можуть бути сильними, справедливими", - зазначила зірка.

Раніше повідомлялося, що Ніно Катамадзе приїхала до Києва, щоби підтримати українців.