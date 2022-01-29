Для поліпшення оперативного реагування та ефективності проведення пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного моря, миколаївські рятувальники отримали новий катер CROWNLINE 270 CR.
Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Також зазначається, що з метою підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні події в акваторії Чорного моря, минулого літа Головним управлінням побудована сучасна рятувальна станція в Очакові, на якій організовано цілодобове чергування рятувальників.
Також матроси-рятувальники отримали літній фірмовий одяг, адаптований для проведення рятувальних робіт на воді.
Благодійна допомога була надана однією з аграрних компаній України.
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