07:32 11 травень Київ, Україна

Для поліпшення оперативного реагування та ефективності проведення пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного моря, миколаївські рятувальники отримали новий катер CROWNLINE 270 CR.



Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

«За останні 10 років в акваторії Чорного моря підрозділами Головного управління ДСНС України в Миколаївській області на воді врятовано 75 осіб. Понад 100 разів для проведення пошуково-рятувальних робіт на воді залучалося водолазно-рятувальне відділення», - йдеться у відомстві.

Також зазначається, що з метою підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні події в акваторії Чорного моря, минулого літа Головним управлінням побудована сучасна рятувальна станція в Очакові, на якій організовано цілодобове чергування рятувальників.

Також матроси-рятувальники отримали літній фірмовий одяг, адаптований для проведення рятувальних робіт на воді.

«На завершення всі присутні оглянули рятувальну станцію, катер і його оснащення», - додали у відомстві.

Благодійна допомога була надана однією з аграрних компаній України.