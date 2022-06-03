Миколаївські пляжі будуть закриті в період воєнного стану - мер

15:14 03 червня Київ, Україна

Під час поточного воєнного стану в Україні пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві будуть закриті для гостей.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич із посиланням на рішення виконавчого комітету міськради.



Також на період дії військового стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.