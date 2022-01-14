Миколаїв: навчальний рік «Оpen air»

18:00 01 вересень Київ, Україна

Миколаївський виш став першим, де застосували світову методику навчання «Оpen air». Щоб уникнути поширення коронавірусу, лекції проводяться на свіжому повітрі.

Про це повідомляють в пресслужбі університету.

«Таку практику впроваджують в багатьох країнах світу. Ми йдемо шляхом проб і помилок. Але соціальна відповідальність лежить на кожному з нас, - дотримуватися карантинних заходів та санітарних норм. Ми, як і весь світ, починаємо жити в умовах нової коронавірусної реальності, де збереження здоров'я знаходить максимально високу цінність», - сказали в адміністрації університету імені Пилипа Орлика.

Відгуки та переконання студентів після перших пар занять в університеті однозначні. Вони хочуть вчитися. Вони втомилися від карантину. Дякують своєму вишу за заняття в новому форматі та готові до соціальної відповідальності.

«Вчитися на вулиці, поки тепло, досить комфортно, оскільки набагато менший ризик небезпеки. У дворі університету створили десяток локацій для занять. Ми готові бути відповідальними», - каже студентка медико-соціономічного факультету Карина Гановська.

Ідея занять «Оpen air» сприйнята студентами на «ура»

«Ми готові зіткнутися з викликами, ми готові виконувати всі правила. Зручні стільці, криті локації, свіже повітря і, звичайно ж, соціальна дистанція; але головне, - ми вирвалися з карантину. Наше покоління сильне - ми все подолаємо!», - студентка спеціальності «Журналістика»Тетяна Ременяк.