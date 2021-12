"Нічого для нас без нас!" – у Києві пройшла акція за права людей з інвалідністю

14:30 13 грудень Київ, Україна

У Києві 12 грудня на майдані Незалежності відбулася перша в Україні акція видимості людей з інвалідністю Lights for Rights.



Її організатором стала громадська організація Fight For Right.



За результатами дослідження Fight For Right та КМІС, лише 1% опитаних українців вважають, що люди з інвалідністю – це "звичайні люди з такими ж правами, як у всіх". Так відбувається через те, що політика держави у цій сфері непослідовна та помилкова, а людей з інвалідністю все ще не залучають до прийняття рішень щодо них самих, вважають організатори акції.



Отже, основним посланням, яке учасники акції хотіли донести до уряду та суспільства, стало таке: "Не треба нічого робити для нас без нас". Люди з інвалідністю мають право брати участь в ухваленні всіх рішень щодо себе, а не дозволяти робити це за них, заявили вони.



На захід його учасники – люди з інвалідністю та ті, хто їх підтримує, принесли плакати з написами "Ми всі різні - ми всі рівні!, "Запалюй, сяй, більшого вимагай", "Світ один для всіх", "Права людини - мої права" та іншими.

Під час акції люди з інвалідністю розповіли свої історії, пояснили, чому вони вийшли на майдан Незалежності та які дії влади та суспільства вважають необхідними для того, щоб права всіх українців справді були рівними.

“Ми вийшли на акцію, бо з нас вистачить. Досить ігнорувати наші інтереси та права, вистачить запрошувати нас на заходи лише номінально та не враховувати нашу думку. Політика в галузі інвалідності має робитися людьми з інвалідністю. Наші учасники та учасниці вийшли за права понад 2,7 мільйона людей з інвалідністю в Україні. І це зовсім не маленька група, думкою якої можна нехтувати. Хіба можна дозволити й надалі ігнорувати стільки людей?” - Заявила глава Fight For Right Юлія Сачук.

За словами голови правління ГО "Група активної реабілітації" Віталія Пчолкіна, він прийшов на акцію, бо підтримує бажання спільноти змінювати життя людей з інвалідністю в нашій країні на краще.

"Водночас це можливість ще раз нагадати про те, що ми існуємо і що у нас взагалі є права", - сказав він.

Також на акції виступила перша в Україні повністю незряча депутат (Київська облрада) Леоніда Пономарьова, яка представляє спільноту людей з інвалідністю у владі. Незважаючи на певні успіхи, все одно доводиться постійно переконувати інших людей, своїх колег, органи влади, з якими працюєш, що ти спроможний на все, як і всі інші люди, розповіла вона.

"Найголовніше - не боятися говорити про себе, заявляти свої права, робити маленькі кроки до великих змін", - вважає депутат.

Також спільнота заявила перелік необхідних змін у сфері захисту прав людей з інвалідністю – правозахисний порядок денний. Озвучені вимоги стосуються сфер освіти, працевлаштування, політичної участі, медичних послуг, залізничного транспорту.



Учасники акції запалили сотні вогників – мобільні телефони, ліхтарики, свічки, що символізувало видимість людей з інвалідністю. Загалом у заході взяли участь близько ста людей із різних регіонів України.

Такі самі акції одночасно пройшли у Старобільську, Маріуполі та Слов'янську. На підтримку Lights for Rights запустили онлайн-флешмоб #МеняВидно – з історіями про людей з інвалідністю та їхню боротьбу за свої права.



Акція відбулася за підтримки Міжнародного фонду Відродження та ЄС у рамках партнерства EU4USociety та проєкту Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні, а також завдяки National Democratic Institute.