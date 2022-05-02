«Ні краплі окупанту»: КРЦ починає інфокампанію про водопостачання Криму

21:18 30 липня Київ, Україна

Незважаючи на те, що в окупованому Криму катастрофічно не вистачає води, російська влада продовжує закликати тисячі туристів на півострів.

Щоб «проінформувати міжнародне співтовариство про те, що дійсно відбувається в Криму і попередити про можливі наслідки, Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) запустив інформаційну кампанію «Ні краплі окупанту».

Про це повідомляє сайт КРЦ 30 липня.

«Тема дефіциту води загострилася у 2020 році. Окупаційна влада продовжує активно популяризувати цю «проблему», роблячи різні заяви. Уже кілька разів Росія звинувачувала в нестачі води саме Україну і закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на «антигуманні дії» Києва щодо перекриття подачі води в окупований Крим», - відзначають в КРЦ.

Тут також вказали на те, що російська мілітаризація півострова при цьому триває, що, на думку правозахисників, безпосередньо впливає на забезпечення населення Криму водою.

У КРЦ мають намір інформувати про те, «кому дійсно не вистачає води і хто в цьому винен».

Раніше Генеральна прокуратура Росії звернулася до Європейського суду з прав людини зі скаргою на Україну, в тому числі за «водну блокаду» Криму. Пізніше стало відомо, що Європейський суд з прав людини відхилив запит Росії про застосування тимчасових заходів в рамках міждержавної скарги на Україну про вимогу припинити блокування надходження прісної води до Криму і обмеження прав національних і мовних меншин.



Влада Криму заявляла, що готується подати проти України позов «через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою» після перекриття Північнокримського каналу. Як заявляв голова російського парламенту Криму Володимир Константинов, перш ніж звертатися до міжнародних інстанцій, підуть позови в російські суди.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що відновлення подачі дніпровської води в Крим каналом можливе тільки після його деокупації.



Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам в Криму».