Незримий контроль за водіями: з 1 липня на дорогах з'являться поліційні "фантоми"

06:45 24 червня Київ, Україна

Автомобілі-фантоми, мета яких здійснювати незримий контроль за водіями і фіксувати правопорушення, з'являться на українських дорогах 1 липня.



Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Пів року тому в грудні були закуплені чотири автомобілі-кросовери Skoda Kodiaq, призначені для непомітного стеження за правопорушниками. Зараз їх активно тестують, а з 1 липня вони вже повинні виїхати на дороги", - сказав Геращенко.

Зараз тестуються 4 машини, на які встановлені радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини і авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі.



По суті, «фантоми» потрібні для незримого контролю за водіями. Як пояснює заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, подібні автомобілі - превентивний захід. Люди за кермом повинні знати, що поруч з ними може знаходитися поліція, і це в перспективі зменшить кількість порушень на дорозі.



Чотири Skoda Kodiaq дійсно виглядають максимально непримітно. На них немає розпізнавальних знаків, і, поки не увімкнеться мигалка і з салону не вийдуть люди в формі, ви в житті не здогадаєтеся, що це - патрульні авто. А після тестування МВС планує придбати ще 125 таких транспортних засобів інших марок - щоб ніхто не здогадався.