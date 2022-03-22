Незримий контроль за водіями: з 1 липня на дорогах з'являться поліційні "фантоми"

06:45 24 червня Київ, Україна

Автомобілі-фантоми, мета яких здійснювати незримий контроль за водіями і фіксувати правопорушення, з'являться на українських дорогах 1 липня.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Пів року тому в грудні були закуплені чотири автомобілі-кросовери Skoda Kodiaq, призначені для непомітного стеження за правопорушниками. Зараз їх активно тестують, а з 1 липня вони вже повинні виїхати на дороги", - сказав Геращенко.
Зараз тестуються 4 машини, на які встановлені радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини і авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі.

По суті, «фантоми» потрібні для незримого контролю за водіями. Як пояснює заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, подібні автомобілі - превентивний захід. Люди за кермом повинні знати, що поруч з ними може знаходитися поліція, і це в перспективі зменшить кількість порушень на дорозі.

Чотири Skoda Kodiaq дійсно виглядають максимально непримітно. На них немає розпізнавальних знаків, і, поки не увімкнеться мигалка і з салону не вийдуть люди в формі, ви в житті не здогадаєтеся, що це - патрульні авто. А після тестування МВС планує придбати ще 125 таких транспортних засобів інших марок - щоб ніхто не здогадався.
«Фантомні» машини оснащені технологіями, що дозволяють швидко і точно помічати необережних водіїв. У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліційного авто, навіть якщо воно знаходиться в русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автомобілів, що рухаються в попутному напрямку або в зустрічному. Це дає можливість поліціянту бути мобільним і забезпечує додатковий момент превенції порушень», - розповідає Білошицький.