Нездоровий спосіб життя – головна причина передчасної смерті в Україні

09:50 14 листопада Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що понад 80% передчасних смертей в Україні трапляються не через інфекційні захворювання. Серед основних факторів ризику – нездорове харчування, куріння, вживання алкоголю та нестача фізичної активності.

За словами міністра, поширеність зазначених факторів ризику призводить до того, що в Україні один із найнижчих показників тривалості життя у Європі. Щоб змінити ситуацію, потрібно уважніше ставитися до свого способу життя та харчових звичок.



Ляшко додав, що також слід допомогти сформувати здорові звички та прищепити культуру здорового способу життя українським дітям. Зокрема, забезпечення здорового та повноцінного харчування дітей у навчальних закладах – це великий крок у цьому напрямі.



Міністр охорони здоров'я зазначив, що Україна з ініціативи першої леді Олени Зеленської запроваджує реформу харчування у навчальних закладах з 2020 року, яка має допомогти дітям сформувати здорові харчові звички вже у дитинстві, що дозволить уникнути проблем зі здоров'ям у майбутньому.

Вже вдалося досягти істотних успіхів. Зокрема, затвердити нові нормативи та регламенти, змінити норми та затвердити Порядок організації харчування у навчальних закладах та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.



Для зручності шкіл було розроблено три технологічні моделі організації харчування: кожна вибирає зручну собі модель, покликану забезпечити рівний доступ до якісної їжі всім дітям.



Створюються кулінарні хаби для навчання кухарів-тренерів, які передаватимуть навички колегам у регіонах. За сприяння першої леді Олени Зеленської та фінансової підтримки Фонду Говарда Баффета на Київщині та Харківщині будуються фабрики-кухні.