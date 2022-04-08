Незалежне видання «Медуза» опублікувало відеозапис, який доводить, що мирних жителів у Бучі вбили військові росії

21:26 07 квітня Київ, Україна





Опубліковані записи — ще одне дуже важливе свідчення (поряд із



Що видно на зйомках із дрону?

На цих записах можна побачити тіла вбитих, що лежать на вулиці Яблонській, а також кількох сусідніх вулицях Бучі. Було проведено геолокацію розташування тіл, і вона повністю співпала з локацією тіл, які 1 та 2 квітня 2022 року, після відступу з міста російських військ, українські поліціянти та журналісти зняли з землі на відео та фото. Всі загиблі, зняті з повітря, лежать не просто на тих же місцях, але і в тих же позах, що і на зйомках із землі.



На кількох відео поруч із тілами (на відстані від кількох десятків до кількох сотень метрів) можна побачити військову техніку, схожу на техніку, яка стоїть на озброєнні російських десантних частин (ймовірно, це БМД та БТР-Д). На одному із записів можна розрізнити людей поруч із однією з цих бойових машин. У цей час тіла вбитих продовжують лежати за кілька десятків метрів від розташування військових.



На зйомці від 29 та 30 березня російської військової техніки на колишньому місці не було. Саме 30 березня російське міноборони називає днем виведення військ із Бучі.



Чому це важливо?

До цього головним об'єктивним документальним доказом того, що вбиті в Бучі загинули під час присутності там російських військ, була супутникова зйомка міста від компанії Maxar. На зйомці, яку компанія датує серединою березня, видно «предмети, схожі на тіла людей» на вулиці Яблонській. Проте російські прокремлівські блогери за допомогою астрономічного аналізу тіней намагалися довести, що зйомка Maxar велася 1 квітня, коли до Бучі увійшли українські війська. У розпорядженні видання «Медуза» опинилися файли, що містять відео високої якості, на яких відображені південні райони міста Бучі Київської області. Запис вівся з дрону . Судячи з метаданих файлів, ці відео було знято протягом декількох днів, з 23 по 30 березня 2022 року.Опубліковані записи — ще одне дуже важливе свідчення (поряд із супутниковими знімками в The New York Times ), з якого випливає, що людей у Бучі точно вбивали ще до того, як із міста відступили російські війська.На цих записах можна побачити тіла вбитих, що лежать на вулиці Яблонській, а також кількох сусідніх вулицях Бучі. Було проведено геолокацію розташування тіл, і вона повністю співпала з локацією тіл, які 1 та 2 квітня 2022 року, після відступу з міста російських військ, українські поліціянти та журналісти зняли з землі на відео та фото. Всі загиблі, зняті з повітря, лежать не просто на тих же місцях, але і в тих же позах, що і на зйомках із землі.На кількох відео поруч із тілами (на відстані від кількох десятків до кількох сотень метрів) можна побачити військову техніку, схожу на техніку, яка стоїть на озброєнні російських десантних частин (ймовірно, це БМД та БТР-Д). На одному із записів можна розрізнити людей поруч із однією з цих бойових машин. У цей час тіла вбитих продовжують лежати за кілька десятків метрів від розташування військових.На зйомці від 29 та 30 березня російської військової техніки на колишньому місці не було. Саме 30 березня російське міноборони називає днем виведення військ із Бучі.До цього головним об'єктивним документальним доказом того, що вбиті в Бучі загинули під час присутності там російських військ, була супутникова зйомка міста від компанії Maxar. На зйомці, яку компанія датує серединою березня, видно «предмети, схожі на тіла людей» на вулиці Яблонській. Проте російські прокремлівські блогери за допомогою астрономічного аналізу тіней намагалися довести, що зйомка Maxar велася 1 квітня, коли до Бучі увійшли українські війська.



"Ми не лише отримали альтернативний зйомці Maxar документальний доказ присутності російських військ у Бучі в той час, коли там було вбито мирних жителів, але також незалежно датували отриману зйомку за допомогою астрономічних вимірювань", - повідомили у виданні.



Звідки у "Медузи" ці відеозаписи?

Відео передав російський націоналіст Сергій «Боцман» Коротких, чия група воює на боці України. Він стверджує, що його бійці вели регулярну зйомку російських позицій у південних районах Бучі зі свого дрону.



Коротких у цій історії - зацікавлена особа, оскільки провладні російські журналісти звинувачують «Боцмана» та його групу в тому, що саме вони вбили мешканців Бучі 31 березня або 1 квітня, коли місто вже покинули російські війська. Тому видання ретельно проаналізувало передані ним відео і переконалося, що підробка вкрай малоймовірна.



Чому «Медуза» впевнена, що відео зроблено до приходу українських військ?

Упевнено стверджувати, що відео знято до відступу з Бучі російських військ, дозволяють три головні аргументи:



По-перше, російська військова техніка добре видна на вулиці Яблонській, причому на кількох зйомках та в різні дні. Декілька бронемашин знаходяться там і 23-го, і аж до 28 березня. На відео, датованому 29 березня, російської техніки вже немає. На озброєнні української армії така техніка не стоїть.



По-друге, джерело надало необроблені, вихідні відеофайли, зняті дроном. Ці файли містять докладні метадані, у тому числі дані про час зйомки.



По-третє, оскільки метадані за бажанням можна підробити, було залучено двох незалежних експертів, які перевірили час зйомки за допомогою астрономічного аналізу тіней на зображенні. Його результати дозволили підтвердити, що час метаданих співпадає з реальним часом зйомок, а перше відео з убитими не могло бути зняте після 26 березня 2022 року.



Метод розрахунку

Довжина та азимут тіні, яку відкидає предмет відомої висоти на будь-якому знімку, дозволяє однозначно визначити дату та час зйомки за наявності точної геолокації цього предмета. Причому визначення часу доби значно простіше завдання, ніж визначення дати.



На зображенні, отриманому з дрону, добре видно тіні від опор ліній електропередач. Висота опор відома із стандартів будівництва: у цьому випадку можна бути впевненим, що на зображення потрапляють опори кутові проміжні УП-10, висота яких за стандартом становить 8,5 метра. Реальна висота опор на місцевості може лише трохи відрізнятися від цього стандарту.



Велику складність становить вимір довжини тіні на зображенні. Річ в тому, що дрон літає на порівняно невеликій висоті, тому на знімку є перспектива (паралельні насправді вулиці сходяться під кутом), а його ширококутна камера спотворює пропорції предметів. В результаті довжина тіней від стовпів однакової висоти на різних областях кадру відрізняється

Експерти використовували супутниковий знімок сервісу «Яндекс.Карти», щоб позбавитися ефекту перспективи та відновити справжні пропорції об'єктів. Для цього в графічному редакторі знімок був накладений на карту і його пропорції змінювалися так, щоб вибрані опорні точки (перехрестя, кути парканів, дерева, що стоять окремо) співпали одна з одною.



Тепер можна виміряти довжину тіней у пікселях (були використані три опори УП-10, тому що на знімках цієї ж вулиці з інших ракурсів видно, що на ній багато інших стовпів різної висоти) та перевести пікселі у метри. Для цього знову скористалися сервісом «Яндекс.Карти» і, вимірявши відстань між віддаленими предметами (сусідні вулиці, паркани) в метрах та пікселях, отримали коефіцієнт перекладу.



Останній крок — застосування сервісу www.suncalc.org, за допомогою якого для відомих географічних координат (у нашому випадку 50.54203, 30.2306) можна визначити висоту та напрямок тіні у будь-який день та у будь-який час доби.



На нашому знімку довжина тіні склала 12,3 метра в середньому від трьох опор, а їхній азимут збігається з вулицею Олекси Тихого, що однозначно вказує на те, що:

знімок був зроблений у березні, між 10:30 та 10:50 ранку;

найбільш відповідний діапазон дат: з 16 по 18 березня, однак цей діапазон залежить від прийнятої висоти опори, яка, на відміну від кута тіні, може дещо відрізнятися від стандартів через те, як проводилися роботи з прокладання ЛЕП.



У будь-якому випадку, знімок не міг бути зроблений у квітні — у такому разі висота опор мала б бути суттєво вищою, ніж довжина самих залізобетонних конструкцій, а саме понад 11 метрів.



Резюме

Два спеціалісти, які проводили описуваний вище розрахунок дати і часу, не знали передбачуваного часу зйомки і не мали можливості «підглянути» метадані наданих файлів. При цьому обидва дійшли однакових висновків про те, що:

відеозаписи зроблені в березні і не могли бути зроблені у квітні;

найімовірніший діапазон відповідних дат зйомок охоплює 14-18 березня.