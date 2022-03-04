"Невидиме життя": Photo Kyiv 2021 присвячений темі безбар'єрності

Уже п'ятий рік поспіль в Україні проводять масштабну подію, присвячену фотомистецтву - Photo Kyiv, в цьому році фотоярмарок буде присвячений безбар'єрності.
Про це йдеться на сторінці Олени Зеленської в Фейсбуці.
За її словами, минулорічні теми, які піднімав Photo Kyiv, "стосувалися викликів, що стоять перед людиною в сучасному світі, демонстрували нерозривність її зв'язку з навколишнім середовищем, стосувалися інших важливих соціальних питань".
Зеленська зазначила, що Photo Kyiv 2021 організатори присвячують питанню безбар'єрності, тому тема цього року - "Невидиме життя".
Також вона повідомила, що виставкова програма Photo Kyiv 2021 відбудеться в серпні на території Національного заповідника "Софія Київська".
У той самий час на сторінці Photo Kyiv в Фейсбуці уточнюється, що відкриття виставкової програми Photo Kyiv 2021 відбудеться в Києві 12 серпня 2021 року.
Виставка буде проходити в новій локації - в парку Національного заповідника "Софія Київська", який найбільше відображає доступність і відкритість для всіх.
Всі проєкти талановитих фотографів з різних куточків світу також будуть доступні онлайн.
Photo Kyiv - щорічний міжнародний фотографічний ярмарок, заснований в 2017 році.
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