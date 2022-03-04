"Невидиме життя": Photo Kyiv 2021 присвячений темі безбар'єрності

20:21 04 червень Київ, Україна

Уже п'ятий рік поспіль в Україні проводять масштабну подію, присвячену фотомистецтву - Photo Kyiv, в цьому році фотоярмарок буде присвячений безбар'єрності.

Про це йдеться на сторінці Олени Зеленської в Фейсбуці.

"Мене завжди вражало, як фотографам через об'єктив камери вдається передати емоції та настрій. Зупинити і зафіксувати момент, наділивши його глибоким змістом, і через один кадр показати цілу історію. Photo Kyiv став простором для реалізації сміливих ідей і демонстрації глибокого осмислення соціальних і культурних питань сучасності", - зазначила Зеленська.

За її словами, минулорічні теми, які піднімав Photo Kyiv, "стосувалися викликів, що стоять перед людиною в сучасному світі, демонстрували нерозривність її зв'язку з навколишнім середовищем, стосувалися інших важливих соціальних питань".

Зеленська зазначила, що Photo Kyiv 2021 організатори присвячують питанню безбар'єрності, тому тема цього року - "Невидиме життя".

"Це ще одне підтвердження того, яке важливе значення набуває безбар'єрність в нашому суспільстві. Оскільки це питання переходить з соціальної площини в культурну", - зазначила перша леді.

Також вона повідомила, що виставкова програма Photo Kyiv 2021 відбудеться в серпні на території Національного заповідника "Софія Київська".

"У цьому році я хочу підтримати Photo Kyiv 2021. Запрошую всіх охочих фотографів приєднатися і розповісти через фотографії про ваше бачення безбар'єрності", - зазначила Зеленська.

У той самий час на сторінці Photo Kyiv в Фейсбуці уточнюється, що відкриття виставкової програми Photo Kyiv 2021 відбудеться в Києві 12 серпня 2021 року.



Виставка буде проходити в новій локації - в парку Національного заповідника "Софія Київська", який найбільше відображає доступність і відкритість для всіх.



Всі проєкти талановитих фотографів з різних куточків світу також будуть доступні онлайн.



Photo Kyiv - щорічний міжнародний фотографічний ярмарок, заснований в 2017 році.