Немає грошей – немає свята: побори у школах та дитячих садках, що каже закон?

16:39 17 грудень Київ, Україна

В українських садках і школах напередодні новорічних свят розпочинаються "традиційні" побори.



Таких ситуацій в Україні дуже багато, констатує співголова громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко. В однойменній групі у Facebook цієї спільноти понад 200 тисяч учасників, які часто діляться історіями про "добровільно-примусові" внески у школах.



В останні дні в Україні розголосу набула історія із Запоріжжя, де представники так званого "батьківського комітету" попросили одну маму не приводити дитину до школи, бо та не здала кошти на новорічні подарунки дітям. Ця ситуація нагадала про гучний випадок із "харківським тортом" у 2018 році, коли ученицю не почастували солодощами та публічно присоромили через те, що її батьки не скинулися грошима.

"Будь-які закиди не приводити дитину через нездані гроші - підстава для скарги керівництву навчального закладу", - зазначає Олена Бондаренко.

Водночас вона звертає увагу, що такі дії батьків переважно добровільні, бо "їм хочеться зробити дітям свято". І підпадають вони швидше під моральні норми. Водночас традиція нести освітянам подарунки на свята "це хабар, як не крутіть", стверджує активістка.



Подарунки вчителям під час навчального процесу – це корупція, погоджується освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Такі подарунки під виглядом милостині до того ж принижують вчителя та керівника школи. Ставлять їх у позицію, що ви як злиденні, у вас немає грошей", - вважає він.

За його словами, дуже багато педагогів в Україні чітко артикулюють таку позицію та забороняють нести такі подарунки до свят.

"Але якщо у школі зберігається така практика, то це свідчить про неблагополуччя вчителів та директора, які дозволяють таке приймати", - каже Горбачов.

На його думку, для вирішення дилеми "дарувати чи не дарувати гроші" достатньо було б публічного вираження чіткої та недвозначної позиції директора школи та вчителів: "Припиніть нести ці принизливі конверти".



В українському законодавстві є кілька статей Кримінального кодексу, за якими можна притягти до відповідальності за хабарництво у навчальних закладах. Це статті 368, 364 та 365 ККУ щодо отримання неправомірної вигоди, зловживання владою та перевищення службових повноважень, зазначає адвокат, доцент Київського університету права Національної академії наук Ганна Даніель. Вона зазначає, що, керуючись вказаним законодавством, батьки мають право відмовитись від внесення коштів на вимогу представників навчального закладу.

Окремо на рівні управлінь освіти та науки місцевих адміністрацій також встановлено заборону "примусово збирати кошти батьків із застосуванням загроз будь-якого характеру", зазначає експерт. Проте додає, що "виключно за добровільним бажанням батьків ніхто вплинути не може". Вона також звертає увагу на те, що українська судова практика з корупції у навчальних закладах має мало рішень та стосується переважно викладачів вишів.



Жодного випадку притягнення до відповідальності вчителя за неправомірний зиск не знає і освітній омбудсмен.

"У нас це швидше питання моральне. Адже з погляду закону важко довести провину та вигоду. Хоча звичайно, таким чином батьки переважно купують прихильність вчителя та директора школи", - коментує Сергій Горбачов.

В Офісі освітнього омбудсмена звертають увагу на те, що "проблема поборів надалі залишається дуже гострою", але, згідно з соціологічними дослідженнями, українці констатують зменшення примусових благодійних внесків у школах та садках: з близько 70% до 55% за 2017-2020 роки. Дослідження Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) від 2020 року показало, що з примусовими подарунками педагогам стикалися 12,8% батьків у дитсадках, 21,4% у школах та 19,1% у закладах вищої освіти.



Водночас, згідно з опитуванням Інституту соціальної та політичної психології Національної академії та педагогічних наук (НАПН) України у жовтні 2021 року, менше 5% опитаних повідомили, що цього року їм довелося давати хабарі вчителям чи викладачам, тоді як у 2015 році цей показник був удвічі вищим (10,4%), а в 2007-му досягав 17%



Співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН Віталій Духневич не виключає, що цифри про хабарі могли бути іншими, проте не всі батьки розцінюють ті ж самі подарунки у школах, як корупцію.

"Ставлення людей до поборів може бути різним і це пов'язано з рівнем їхньої правосвідомості", - вказує дослідник.

За його словами, в Україні існують стереотипи, пов'язані з тим, що люди, стикаючись із певними труднощами, "не завжди діють у правовому полі, а намагаються налагоджувати відносини для вирішення питань".

"Таким чином вони самі провокують розвиток толерантного ставлення до корупційних проявів. Наші люди вважають, що якщо віддячать у процесі навчання, то комусь буде краще. Але за фактом суспільству це не принесе користі", – зазначає дослідник.

Олена Бондаренко з ГО "Батьки SOS" також звертає увагу на те, що суспільство та представники сфери освіти мають разом розібратися, "чому люди хочуть нести ці гроші".