Нестабільна, тендітна та надзвичайно небезпечна: Гроссі дав оцінку ситуації на ЗАЕС

14:20 04 липня Київ, Україна

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військами, залишається нестабільною. Небезпека інциденту з викидом радіоактивних елементів ускладнюється тим, що АЕС знаходиться на лінії фронту.



Про це заявив голова Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі під час пресконференції перед візитом на АЕС Фукусіма в Японії.

"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї - я вже багато разів описував її як нестабільну, тендітну та надзвичайно небезпечну", - зазначив Гроссі у відповідь на запитання журналіста про те, як МАГАТЕ оцінює ситуацію на ЗАЕС з погляду безпеки.

Він нагадав, що Запорізька АЕС знаходиться прямо на лінії фронту.

"Я тричі перетинав цю лінію фронту. Тому зараз, в умовах контрнаступу та посилення військової активності, ймовірність аварії, влучення у станцію, припинення зовнішнього електропостачання дуже висока. Тому ми дуже, дуже стурбовані", - сказав чиновник.

Гроссі розповів, що звернувся до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та ініціював п'ять основних принципів, щоб уникнути ядерної аварії.