Нестабільна, тендітна та надзвичайно небезпечна: Гроссі дав оцінку ситуації на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військами, залишається нестабільною. Небезпека інциденту з викидом радіоактивних елементів ускладнюється тим, що АЕС знаходиться на лінії фронту.
Про це заявив голова Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі під час пресконференції перед візитом на АЕС Фукусіма в Японії.
"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї - я вже багато разів описував її як нестабільну, тендітну та надзвичайно небезпечну", - зазначив Гроссі у відповідь на запитання журналіста про те, як МАГАТЕ оцінює ситуацію на ЗАЕС з погляду безпеки.
Він нагадав, що Запорізька АЕС знаходиться прямо на лінії фронту.
"Я тричі перетинав цю лінію фронту. Тому зараз, в умовах контрнаступу та посилення військової активності, ймовірність аварії, влучення у станцію, припинення зовнішнього електропостачання дуже висока. Тому ми дуже, дуже стурбовані", - сказав чиновник.
Гроссі розповів, що звернувся до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та ініціював п'ять основних принципів, щоб уникнути ядерної аварії.
"На цей момент, що також дуже важливо, у Запоріжжі є постійна присутність МАГАТЕ. У нас є ISAMZ (Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ у Запоріжжі – ред.), міжнародна місія з нашими експертами, які щодня інформують нас про те, що там відбувається. Ми можемо інформувати, що бачимо. Ми сподіваємось, дуже сподіваємося, що нічого подібного не станеться», — підсумував чиновник.
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