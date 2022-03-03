Попри війну життя триває: у Києві зіграли весілля

08:34 03 березень Київ, Україна

Війна ніколи не зможе вбити в людях кохання. Тому навіть в умовах ракетного обстрілу життя йде своєю чергою: люди народжуються, люди одружуються... У Києві укладено шлюб уже за законами воєнного часу. Одружилися начальник Управління патрульної поліції міста Юрій Зозуля та журналістка Ангеліна Карякіна. Про це повідомив у Facebook начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

"За законами військового стану, я, як командир підрозділу, засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрія Зозулі та його нареченої Карякіної Ангеліни Олександрівни! Документ, підпис, печатку надаю! Вітаю друзі, будьте щасливі!", - написав він.

Наречена у свою чергу зазначила, що серед війни вдалося влаштувати чудове 5-хвилинне свято.

"Україна, за яку ми воюємо – це голова патрульної поліції, кіборг Євген Жуков, який за законами воєнного стану – як командир поліціянта, засвідчив шлюб. Україна, за яку ми воюємо – це український ювелірний дизайнер Олена Yastreb Jewelry, яка у закритому місті знаходить дві каблучки потрібного розміру і фактично їх дарує. Україна – це Anna Tsygyma, яка привозить обрізані домашні орхідеї для весільного букета", – поділилася Карякіна.

Раніше повідомлялося, що російська армія стягує сили дедалі ближче до Києва і місто готується до оборони.