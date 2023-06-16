Незважаючи на війну, майже третина українців задоволені власним життям

14:19 25 травня Київ, Україна

Майже третина (30%) українців задоволені власним життям, незважаючи на повномасштабну війну. Найкращі оцінки рівня життя дає молодь до 25 років та мешканці Києва.

Про це йдеться в опитуванні Європейської бізнес-асоціації (EBA) та Gradus Research.





Серед представників бізнесу в Україні показник дещо вищий і становить 44%.

Поточним місцем роботи задоволено 34% загальної аудиторії опитаних та 69% представників бізнесу. Основними факторами, які утримують на роботі, називають дружню атмосферу в колективі, комфортні умови праці та можливість працювати віддалено.



В EBA вважають, що, на думку респондентів міг впливати і рівень підтримки від роботодавця у складні часи. Йдеться про авансові виплати заробітної плати, допомогу з релокацією та компенсацію витрат на житло для 23% опитаних. Серед бізнес-аудиторій це 81%.

Зате суттєво гірші оцінки рівня доходу. Загалом 85% українців називають його недостатнім, серед бізнесу показники також високі – 38%. В EBA додають, що 80% опитаних представників бізнесу заробляють понад 20 тисяч гривень на місяць.



Серед загальної аудиторії лише 13% українців вважають власний дохід достатнім, а 2% «більше достатнього». У той самий час 76% загальної аудиторії одержують менше 20 тисяч гривень на місяць, а 53% – менше 10 тисяч гривень.

53% бізнес-аудиторії та 47% загальної вважають рівень безпеки в Україні незадовільним. Більшість із тих, хто негативно оцінює рівень безпеки, проживає у східних областях, ближче до лінії фронту.

Близько 33% опитаних задоволені рівнем демократичних свобод та надання адмінпослуг, трохи менше третини не задоволено.

В опитуванні взяла участь 1091 людина віком від 16 до 60 років, серед яких 359 осіб – представники бізнесу. Дослідження проводились у квітні та травні 2023 року.