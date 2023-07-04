Попри війну оцінка українцями свого добробуту не змінилася — опитування

Оцінка українців власного добробуту фактично не змінювалася після російського вторгнення та тримається на приблизно однаковому рівні.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Зокрема, частка респондентів з дуже низьким рівнем фінансового стану становила 9% перед вторгненням, а на травень 2023 року становить 7%.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Зокрема, частка респондентів з дуже низьким рівнем фінансового стану становила 9% перед вторгненням, а на травень 2023 року становить 7%.
Частка людей із "середнім" добробутом у період між лютим 2022 року та травнем 2023 року була досить стабільною на рівні 35-36%.
Частка людей з "високим" добробутом становила 22% перед вторгненням, після вторгнення знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.
Частка людей з "високим" добробутом становила 22% перед вторгненням, після вторгнення знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.
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