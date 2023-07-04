Попри війну оцінка українцями свого добробуту не змінилася — опитування

13:43 04 липня Київ, Україна

Оцінка українців власного добробуту фактично не змінювалася після російського вторгнення та тримається на приблизно однаковому рівні.



Про це свідчать дані опитування КМІС.



Зокрема, частка респондентів з дуже низьким рівнем фінансового стану становила 9% перед вторгненням, а на травень 2023 року становить 7%.

"Втім, треба враховувати, що зараз ще є 33% респондентів із "низьким" добробутом, тобто загалом зараз в Україні 39% мають "дуже низький" або "низький" добробут (перед вторгненням аналогічний показник становив 41%)", — відзначили соціологи.

Частка людей із "середнім" добробутом у період між лютим 2022 року та травнем 2023 року була досить стабільною на рівні 35-36%.



Частка людей з "високим" добробутом становила 22% перед вторгненням, після вторгнення знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.