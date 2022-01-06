Незважаючи на рівень захворюваності, всі школи з 1 вересня буде відкрито

Сьогодні, 25 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів якими будуть правила поведінки школярів під час пандемії коронавируса.
Зокрема, для учнів 1-4 класів пересування в школах будуть дозволяти без використання масок або респіраторів.
В "помаранчевої зоні" викладачі будуть використовувати захисні щитки і зобов'язані дотримуватися дистанції.
Якщо в учня виявлять коронавірус, то на самоізоляцію відправлять весь клас.
На вході в школах повинні бути встановлені дозатори і антисептики. При цьому діти зобов'язані мити руки після кожного уроку.
Відзначимо, школи не працюватимуть тільки в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки.
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