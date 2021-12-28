Незважаючи на пандемію, українці стали більше витрачати

08:39 28 грудень Київ, Україна

Згідно з новими даними Державної служби статистики, українці у 2021 році стали набагато більше витрачати кошти порівняно з минулим роком. Провівши аналіз, у Держстаті дійшли висновків, що споживчі витрати домашніх господарств станом на період третього кварталу становили 957,5 мільярда гривень. Цей показник вищий за торішній на 9%.



Левова частка витрат, як і раніше, припадає на покупку харчових продуктів та безалкогольних напоїв - 41%. На послуги із забезпечення житла (вода, газ, електроенергія тощо) за третій квартал пішло 12,2% усіх витрат українців.



Чимало витрачають громадяни України і на алкогольну продукцію, а також тютюнові вироби — 7,7%

Щодо транспорту — 9,4%, на здоров'я менше — 6,1%, одяг та взуття обійшлися у 5,1%, побутові витрати та відпочинок склали по 3,8%, на зв'язок, у тому числі Інтернет, українці виділили 2,7%, ресторани та готелі — 2,8%, на освіту витратили 1,3%, а також на різні товари, послуги пішло ще 4,1%.