Негода в Україні позначилася на графіку руху поїздів

11:32 21 липня Київ, Україна

В Україні збій в русі поїздів через негоду. Деякі поїзди слідують із запізненням майже на три години.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в середу, 21 липня.

"У зв'язку зі складними погодними умовами низка поїздів Укрзалізниці слідують із запізненням. Затримка виникла у 10 поїздів", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на 10:00 затримуються рейси:

№137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);

№126 Київ - Костянтинівка (затримується на 2 години 45 хвилин);

№188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);

№232 Генічеськ - Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);

№87 Новоолексіївка - Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);

№282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);

№19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилин).

№15 Харків - Рахів (затримується на 2 години).

Крім того, затримуються два приміських потяги: