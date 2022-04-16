Негода в Україні позначилася на графіку руху поїздів

В Україні збій в русі поїздів через негоду. Деякі поїзди слідують із запізненням майже на три години.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в середу, 21 липня.
Так, станом на 10:00 затримуються рейси:
- №137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
- №126 Київ - Костянтинівка (затримується на 2 години 45 хвилин);
- №188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);
- №232 Генічеськ - Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
- №87 Новоолексіївка - Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);
- №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);
- №19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилин).
- №15 Харків - Рахів (затримується на 2 години).
Крім того, затримуються два приміських потяги:
- №6722 Ромодан - Полтава (затримується на 36 хвилин);
- №6724 Ромодан - Полтава (затримується на 30 хвилин).
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