Негода в Криму: без житла залишаються 160 жителів анексованого півострова

07:03 29 червня Київ, Україна

У анексованому Криму 160 місцевих жителів, позбавлених житла через негоду, на сьогодні залишаються в пунктах тимчасово розміщення для осіб, постраждалих від повені. Їхнє подальше забезпечення житлом викликає низку питань.



Про це повідомляє пресслужба МНС країни-окупанта.



"У Криму працюють 35 комісій з оцінки збитків. В пунктах тимчасового розміщення перебувають понад 160 людей. Для моніторингу ситуації на місцевості використовується безпілотна авіація", - йдеться в повідомленні.



Раніше окупаційна влада Криму заявила, що прямі збитки, завдані в результаті надзвичайної ситуації в Криму через рясне випадання опадів і підтоплення територій, склали близько 12,5 млрд рублів.