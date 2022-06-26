Несподіване падіння патріарха РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва)

06:27 26 червня Київ, Україна

Неприємний, але символічний казус стався з керівником РПЦ Кирилом (він же Володимир Гундяєв, він друг путіна). У суботу, 25 червня, у Новоросійську під час освячення храму глава РПЦ патріарх Кирило впав на мокру мармурову підлогу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що зловити його не встигли, тому що поруч із ним у радіусі метра нікого не було, хоча ковидні обмеження у краї практично зняли. Мабуть, наслідуючи у всьому приклад свого кремлівського господаря, Гундяєв теж усіх тримає на відстані.

Протодіакон Андрій Кураєв таки списав ситуацію на протикоронавірусні обмеження.

"Не встигли ні співробітники охорони, ні служба протоколу, ні єпископи, що стоять поруч. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася. Митрополит Григорій та місцевий єпископ Феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію. Але винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе та підтримувати на сходах", - написав Кураєв.

Виникає питання: а чи зловить хтось падаючого путіна? Чи всі його "шанувальники" з повагою відійдуть подалі?

Раніше глава ПЦУ Єпіфаній заявив, що Гундяєв став на бік антихриста. За його словами, ідеологія "російського світу" нічим не відрізняється від ідеології нацизму.