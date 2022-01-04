Не час розслаблятися: відведення військ РФ

13:46 23 квітень Київ, Україна

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія відводить війська від кордонів з Україною. За словами експертів, це не означає, що можна "видихнути". Про це також свідчить відповідь Путіна Зеленському на пропозицію зустрітися.

"До першого травня 2021 року повернути особовий склад 58-ї армії Південного військового округу, 41-ї армії Центрального військового округу, сьомий, 76-ї десантно-штурмової і 98-й повітряно-десантної дивізій Повітряно-десантних військ в пункти постійної дислокації", - заявив 22 квітня міністр оборони РФ.

Микола Сунгуровський, військовий експерт Центру Разумкова, говорить про те, що виведення російських військ не означає деокупацію або припинення військової загрози з боку Кремля. Він нагадав, що Росія, як і раніше, перекриває прохід військових і цивільних суден через Керченську протоку. До того ж Путін ще не досяг своїх політичних цілей, адже Україна не залишила кримське питання і не визнала «ДНР» і «ЛНР», а США не послабили санкцій.

Напруга на кордонах з Україною може допомогти Путіну, давши йому перевагу в діалогах ЄС і США. Але не варто бути впевненими, що це тільки політичні ігри.

«Міністерство оборони РФ вже готується до спільних навчань з Білоруссю, які призначені на вересень 2021 року. "Важко сказати, які стратегічні плани переслідує РФ. Вона зараз з усіх боків обклала Україну в припущенні того, що ми зараз будемо під це розосереджувати свої війська, а РФ на якомусь головному напрямку створить перевагу і тут забезпечить бліцкриг - блискавичну операцію зі знищенням наших військ, з проривом на наші території. У цьому основний задум", - вважає Сунгуровський.

Про те, що Росія не має наміру йти на деескалацію і припинення конфлікту, також говорить коментар Путіна пропозиції Зеленського зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна. Президент РФ заявив, що Україна повинна вирішити питання з представниками самопроголошених республік, адже саме вони, а не Росія є сторонами конфлікту. Таким чином, він знову не визнав участь своєї країни у війні з Україною, а значить діалогу про повернення окупованих територій Донецької, Луганської областей і півострова Крим найближчим часом не буде.