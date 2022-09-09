Не дозволяйте окупантам використовувати дітей як живий щит, - Верещук

Окупанти зараз почали відкривати школи на тимчасово окупованих територіях. Вони всіляко й наполегливо переконують батьків, що діти, нібито, мають навчатись очно.

Але про що заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Все це робить міноборони росії у змові з місцевими зрадниками та колаборантами. Їхня мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) як живий щит для російської військової техніки та особового складу. Все досить просто, цинічно та дуже жорстоко. Закликаю батьків на ТОТ не пускати дітей до шкіл на очне навчання. А ще краще – евакуюватись на підконтрольну територію. Якщо ви залишаєтеся на ТОТ, рано чи пізно росіяни використовуватимуть вас як живий щит. Не треба. Поки є можливість, виїжджайте», – закликає Верещук.