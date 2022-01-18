Не дай себе обдурити: про що варто пам'ятати, пересилаючи гроші на благодійність

07:11 18 січень Київ, Україна

Займатися благодійністю – приємно та корисно. І тут завжди хочеться, щоб гроші та зусилля не були витрачені даремно.



Одна річ, коли благодійність виявляється у безпосередній допомозі: скажімо, коли роздаєш гарячі обіди нужденним або забезпечуєш сільські бібліотеки новими книгами. У такому разі можна на власні очі побачити і самих бенефіціарів, і результати своєї допомоги. Інша справа, коли вирішуєш надіслати гроші, наприклад, на лікування хворої дитини. У такому разі можуть закрастися деякі питання: а чи можна довіряти конкретній благодійній організації? Чи дійдуть мої гроші адресату? Щоб перевірити прозорість і не дати шахраям можливості зіграти на ваших кращих якостях, слід дотримуватися певних правил.



Не лінуйтесь перевіряти інформацію

Перше, що потрібно зробити – більше дізнатися про організацію, на чий рахунок ви переказуєте кошти. Відкритої інформації буде цілком достатньо. Зокрема, адвокат та правозахисник Роман Лихачов радить дізнатися про склад її засновників та безпосередніх керівників. Не зайве перевірити, чим ці люди займалися раніше та які організації вони засновували. Далі можна пошукати їхні імена в різних реєстрах, у тому числі й судових, адже теоретично може статися й таке, що біля джерел благодійної організації стоїть людина, раніше судима за шахрайство.



За словами Лихачова, всі прозорі благодійні організації щороку роблять звіти. По них можна побачити, куди вони безпосередньо використовували кошти. Це визначає, оскільки згідно із законодавством організація може видавати на свої адмінвитрати близько 20 відсотків. Також можна піти дещо іншим шляхом і зв'язатися з бенефіціарами безпосередньо. Наприклад, можна звернутися до батьків онкохворої дитини та переказати їм кошти.

Ще один важливий момент – це наявність самої організації в Інтернеті. Член правління «БУ «Станція «Харків» Алла Фещенко зазначає, що благодійна організація обов'язково має мати сайт чи власну сторінку у соцмережах. Причому інформація повинна постійно оновлюватися. Наприклад, на ресурсах організації ви можете знайти звіти та фотографії з благодійних акцій. Не зайве також пошукати інформацію про благодійників на різних сайтах.

"Хоча є свої винятки: можуть проводитись збори на особисту картку бенефіціара, якщо лікування проходить за кордоном і поточні витрати фонд сплатити не може (харчування супроводжуючого, проживання, квитки). Якщо це збір на дрова чи вугілля, то їх майже неможливо придбати у невеликій кількості за безготівку. Ми ще мали випадок, коли ми збирали кошти для мами нашої волонтерки. Ми не можемо збирати ці гроші на фонд. Але ми мали довіру до волонтера, тому збирали на особисту картку", — зазначила Алла.

Не соромтеся дзвонити за вказаним номером

Важлива складова збору будь-яких коштів – наявність необхідних документів. Причому слід не тільки переконатися у їхньому існуванні, а й перевірити зазначену інформацію. Адже вірити незнайомцям на слово – не надто гарна ідея.

«У нас досить часто показують документи: така благодійна організація уповноважена збирати гроші для такої людини. Я раджу їх переглядати. Там є телефон самої організації. Коли збирають кошти, важливо зателефонувати туди та дізнатися, чи уповноважена взагалі ця людина збирати гроші. Досить часто буває, що збирають кошти від імені якоїсь організації, а сама організація про це навіть не знає», – розповів Роман Лихачов.

Ви можете бути присутніми під час передачі допомоги

"Існують цілі шахрайські схеми. Наприклад, є онкохвора дитина, яка потребує термінового лікування. Шахраї роблять шаблони необхідних документів і, не підписавши жодної угоди з батьками, починають збирати гроші, які, звісно, не передають на лікування. Інші несумлінні «благодійники» все ж таки звертаються до батьків, але ті перебувають у такому розпачі, що навіть не читають підписані документи. А в них йдеться, що досить велика частина зібраних коштів має залишитись безпосередньо в організації", - розповів Роман Лихачов.

За словами адвоката, досить часто гроші, які збирають у метро, не оприбутковуються. А це велика кількість готівки. І відстежити, скільки коштів реально перераховано на благодійність, просто неможливо.

"Мене часто запитують про ту чи іншу організацію чи людину. Ми, благодійники, знаємо більше, ніж кажемо публічно. Зіткнутися з шахраями мені справді доводилося, але як приватній особі. Як благодійник, мені неодноразово доводилося мати справу з «фейковими» нужденними. Схема безліч: "коробейники" у транспорті, махінації в Інтернеті, сюди ж можна додати вічну схему "підбіг, попросив на квиток додому". Я ніколи не даю грошей на вулиці. Максимум – куплю їжу. Я сотню разів питаю про фонди і не вважаю це дивним. Адже ми не знайомі. Чому я маю вірити незнайомій людині?", - наголосила член правління "БУ "БФ "Станція "Харків"" Алла Фещенко.

Також ви можете бути присутніми безпосередньо під час передачі гуманітарної допомоги. Якщо організація чесна, це не буде проблемою. За словами Алли, представники її фонду це також практикують. Вони безпосередньо пов'язують благодійника та сім'ю, яка потребує допомоги, а волонтери зі свого боку контролюють процес. Жінка зазначає, що є ще один простий спосіб зрозуміти, чи прозора перед вами організація. Ви можете розпитати про неї людей, які активно займаються благодійністю чи громадською діяльністю саме у вашому місті. Вони можуть дати дієву пораду і вберегти від псевдоблагодійників.



Звичайно, існує чимало благодійних організацій та фондів, які надають реальну та ефективну допомогу нужденним. Але для того, щоб знайти саме їх, варто ставити запитання та шукати потрібну інформацію. Тому що псевдоблагодійники – це не тільки даремно витрачені гроші. Це ще підрив довіри до самої благодійності.