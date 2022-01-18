Не дай себе обдурити: про що варто пам'ятати, пересилаючи гроші на благодійність

Займатися благодійністю – приємно та корисно. І тут завжди хочеться, щоб гроші та зусилля не були витрачені даремно.
Одна річ, коли благодійність виявляється у безпосередній допомозі: скажімо, коли роздаєш гарячі обіди нужденним або забезпечуєш сільські бібліотеки новими книгами. У такому разі можна на власні очі побачити і самих бенефіціарів, і результати своєї допомоги. Інша справа, коли вирішуєш надіслати гроші, наприклад, на лікування хворої дитини. У такому разі можуть закрастися деякі питання: а чи можна довіряти конкретній благодійній організації? Чи дійдуть мої гроші адресату? Щоб перевірити прозорість і не дати шахраям можливості зіграти на ваших кращих якостях, слід дотримуватися певних правил.
Не лінуйтесь перевіряти інформацію
Перше, що потрібно зробити – більше дізнатися про організацію, на чий рахунок ви переказуєте кошти. Відкритої інформації буде цілком достатньо. Зокрема, адвокат та правозахисник Роман Лихачов радить дізнатися про склад її засновників та безпосередніх керівників. Не зайве перевірити, чим ці люди займалися раніше та які організації вони засновували. Далі можна пошукати їхні імена в різних реєстрах, у тому числі й судових, адже теоретично може статися й таке, що біля джерел благодійної організації стоїть людина, раніше судима за шахрайство.
За словами Лихачова, всі прозорі благодійні організації щороку роблять звіти. По них можна побачити, куди вони безпосередньо використовували кошти. Це визначає, оскільки згідно із законодавством організація може видавати на свої адмінвитрати близько 20 відсотків. Також можна піти дещо іншим шляхом і зв'язатися з бенефіціарами безпосередньо. Наприклад, можна звернутися до батьків онкохворої дитини та переказати їм кошти.
Одна річ, коли благодійність виявляється у безпосередній допомозі: скажімо, коли роздаєш гарячі обіди нужденним або забезпечуєш сільські бібліотеки новими книгами. У такому разі можна на власні очі побачити і самих бенефіціарів, і результати своєї допомоги. Інша справа, коли вирішуєш надіслати гроші, наприклад, на лікування хворої дитини. У такому разі можуть закрастися деякі питання: а чи можна довіряти конкретній благодійній організації? Чи дійдуть мої гроші адресату? Щоб перевірити прозорість і не дати шахраям можливості зіграти на ваших кращих якостях, слід дотримуватися певних правил.
Не лінуйтесь перевіряти інформацію
Перше, що потрібно зробити – більше дізнатися про організацію, на чий рахунок ви переказуєте кошти. Відкритої інформації буде цілком достатньо. Зокрема, адвокат та правозахисник Роман Лихачов радить дізнатися про склад її засновників та безпосередніх керівників. Не зайве перевірити, чим ці люди займалися раніше та які організації вони засновували. Далі можна пошукати їхні імена в різних реєстрах, у тому числі й судових, адже теоретично може статися й таке, що біля джерел благодійної організації стоїть людина, раніше судима за шахрайство.
За словами Лихачова, всі прозорі благодійні організації щороку роблять звіти. По них можна побачити, куди вони безпосередньо використовували кошти. Це визначає, оскільки згідно із законодавством організація може видавати на свої адмінвитрати близько 20 відсотків. Також можна піти дещо іншим шляхом і зв'язатися з бенефіціарами безпосередньо. Наприклад, можна звернутися до батьків онкохворої дитини та переказати їм кошти.
Ще один важливий момент – це наявність самої організації в Інтернеті. Член правління «БУ «Станція «Харків» Алла Фещенко зазначає, що благодійна організація обов'язково має мати сайт чи власну сторінку у соцмережах. Причому інформація повинна постійно оновлюватися. Наприклад, на ресурсах організації ви можете знайти звіти та фотографії з благодійних акцій. Не зайве також пошукати інформацію про благодійників на різних сайтах.
Не соромтеся дзвонити за вказаним номером
Важлива складова збору будь-яких коштів – наявність необхідних документів. Причому слід не тільки переконатися у їхньому існуванні, а й перевірити зазначену інформацію. Адже вірити незнайомцям на слово – не надто гарна ідея.
Ви можете бути присутніми під час передачі допомоги
За словами адвоката, досить часто гроші, які збирають у метро, не оприбутковуються. А це велика кількість готівки. І відстежити, скільки коштів реально перераховано на благодійність, просто неможливо.
Також ви можете бути присутніми безпосередньо під час передачі гуманітарної допомоги. Якщо організація чесна, це не буде проблемою. За словами Алли, представники її фонду це також практикують. Вони безпосередньо пов'язують благодійника та сім'ю, яка потребує допомоги, а волонтери зі свого боку контролюють процес. Жінка зазначає, що є ще один простий спосіб зрозуміти, чи прозора перед вами організація. Ви можете розпитати про неї людей, які активно займаються благодійністю чи громадською діяльністю саме у вашому місті. Вони можуть дати дієву пораду і вберегти від псевдоблагодійників.
Звичайно, існує чимало благодійних організацій та фондів, які надають реальну та ефективну допомогу нужденним. Але для того, щоб знайти саме їх, варто ставити запитання та шукати потрібну інформацію. Тому що псевдоблагодійники – це не тільки даремно витрачені гроші. Це ще підрив довіри до самої благодійності.
Звичайно, існує чимало благодійних організацій та фондів, які надають реальну та ефективну допомогу нужденним. Але для того, щоб знайти саме їх, варто ставити запитання та шукати потрібну інформацію. Тому що псевдоблагодійники – це не тільки даремно витрачені гроші. Це ще підрив довіри до самої благодійності.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі