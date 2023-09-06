НБУ випустив пам'ятні монети: відображення духу сміливості та рішучості, що мають українці

Сьогодні, 24 серпня, Національний банк України оголосив про випуск унікальних пам'ятних монет, присвячених роковинам незалежності країни. Монети, названі "Сміливість бути. UA".
Про це 24 серпня повідомила пресслужба НБУ.
Головне послання нових монет - відображення духу сміливості та рішучості, якими володіє український народ. Срібна поверхня монети, частково дзеркальна, створює унікальний ефект: кожен володар монети може побачити себе у її відображенні, символізуючи свою приналежність до незламної української нації. Глава Нацбанку Андрій Пишний наголосив, що ці монети - це нагорода кожному українцю за їхню сміливість та доблесть.
Пам'ятні монети "Сміливість бути. UA" стають новою ланкою в серії "Безсмертна моя Україна". Монети мають номінал 10 гривень та виготовлені зі срібла 925 проби, з локальною позолотою, символізуючи цінність та блиск національного духу. Якість карбування монет - "спеціальний анциркулейтед", а дизайн уособлює символ тризубця, що стоїть на тлі дзеркального леза меча, яке сяє як нова надія, нагадуючи про героїчний опір.
Крім срібних монет, також було представлено пам'ятну монету з нейзильберу номіналом 5 гривень. Її дизайн тісно пов'язаний із загальною концепцією срібних монет, підкреслюючи символізм леза меча на матовому фоні. Цей образ символізує готовність українців захищати свою незалежність, готовність тримати зброю в руках, якщо буде потрібно.
Загальний тираж срібних монет складає до 5 000 штук, а монет із нейзильберу – 75 000 штук.
Про це 24 серпня повідомила пресслужба НБУ.
Головне послання нових монет - відображення духу сміливості та рішучості, якими володіє український народ. Срібна поверхня монети, частково дзеркальна, створює унікальний ефект: кожен володар монети може побачити себе у її відображенні, символізуючи свою приналежність до незламної української нації. Глава Нацбанку Андрій Пишний наголосив, що ці монети - це нагорода кожному українцю за їхню сміливість та доблесть.
Пам'ятні монети "Сміливість бути. UA" стають новою ланкою в серії "Безсмертна моя Україна". Монети мають номінал 10 гривень та виготовлені зі срібла 925 проби, з локальною позолотою, символізуючи цінність та блиск національного духу. Якість карбування монет - "спеціальний анциркулейтед", а дизайн уособлює символ тризубця, що стоїть на тлі дзеркального леза меча, яке сяє як нова надія, нагадуючи про героїчний опір.
Крім срібних монет, також було представлено пам'ятну монету з нейзильберу номіналом 5 гривень. Її дизайн тісно пов'язаний із загальною концепцією срібних монет, підкреслюючи символізм леза меча на матовому фоні. Цей образ символізує готовність українців захищати свою незалежність, готовність тримати зброю в руках, якщо буде потрібно.
Загальний тираж срібних монет складає до 5 000 штук, а монет із нейзильберу – 75 000 штук.
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