НБУ ввів в обіг пам'ятні монети "Український борщ"
07:29 02 жовтня Київ, Україна
Національний банк України ввів у обіг пам'ятні монети "Український борщ". Зокрема, це монети номіналом 5 та 10 гривень.
"Борщ - наш маркер національної ідентичності. Недарма наш ворог так люто намагався привласнити собі цю страву. Не вийшло. Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Тому маємо живити наш борщ, оберігати і поширювати знання про нього світом", - йдеться у повідомленні НБУ.
Презентував пам'ятні монети "Український борщ" заступник голови НБУ Олексій Шабан на фестивалі нематеріальної культурної спадщини "Жива культура – Живий світ", що відбувся у Національному музеї народної архітектури та побуту України.
"Ми вважаємо своїм обов'язком стикатися зі збереженням та примноженням української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу", - сказав Шабан.
Тираж монет складає 2500 екземплярів для номіналу 10 гривень та 75 000 для номіналу 5 гривень відповідно.
Купити пам'ятні монети "Український борщ" можна буде з 4 жовтня у онлайн-магазині НБУ, повідомляється на сайті Нацбанку
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