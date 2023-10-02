НБУ ввів в обіг пам'ятні монети "Український борщ"

"Борщ - наш маркер національної ідентичності. Недарма наш ворог так люто намагався привласнити собі цю страву. Не вийшло. Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Тому маємо живити наш борщ, оберігати і поширювати знання про нього світом", - йдеться у повідомленні НБУ.