НБУ збільшив термін обміну старої валюти

Національний банк України продовжив термін обміну застарілих монет та банкнот гривні, які перестали бути засобом платежу та були вилучені з обігу.
Цю інформацію опубліковано на офіційному сайті Нацбанку.
Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а також банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень старого зразка, випущені до 2003 року, прийматимуться для обміну до закінчення дії військового стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.
Обмін таких монет та банкнот можливий без стягнення комісії та обмежень в офісах Національного банку, розташованих у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому.
Крім того, громадяни можуть здійснити обмін у відділеннях таких авторизованих банків:
Цю інформацію опубліковано на офіційному сайті Нацбанку.
Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а також банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень старого зразка, випущені до 2003 року, прийматимуться для обміну до закінчення дії військового стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.
Обмін таких монет та банкнот можливий без стягнення комісії та обмежень в офісах Національного банку, розташованих у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому.
Крім того, громадяни можуть здійснити обмін у відділеннях таких авторизованих банків:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
Додаткову інформацію про доступні місця обміну можна знайти на офіційних вебсайтах зазначених банків.
Слід зазначити, що обмін монетами та банкнотами всіх номіналів допускається лише у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).
Слід зазначити, що обмін монетами та банкнотами всіх номіналів допускається лише у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі