НБУ збільшив термін обміну старої валюти

11:21 29 вересня Київ, Україна

Національний банк України продовжив термін обміну застарілих монет та банкнот гривні, які перестали бути засобом платежу та були вилучені з обігу.



Цю інформацію опубліковано на офіційному сайті Нацбанку.



Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а також банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень старого зразка, випущені до 2003 року, прийматимуться для обміну до закінчення дії військового стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.



Обмін таких монет та банкнот можливий без стягнення комісії та обмежень в офісах Національного банку, розташованих у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому.



Крім того, громадяни можуть здійснити обмін у відділеннях таких авторизованих банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Додаткову інформацію про доступні місця обміну можна знайти на офіційних вебсайтах зазначених банків.



Слід зазначити, що обмін монетами та банкнотами всіх номіналів допускається лише у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).