НБУ розкрив кілька нових шахрайських схем

08:15 26 квітня Київ, Україна

Шахраї не залишаються осторонь горя українців через війну і намагаються вкрасти гроші в нових реаліях.

Про це попередив Національний банк України та розкрив кілька нових шахрайських схем.



"Платне розмінування"

Одним із способів обману людей стали так звані послуги платного розмінування.

"Зловмисники ходять по домівках на Київщині та називаються піротехніками ДСНС. Аферисти пропонують за гроші провести обстеження приміщень на наявність вибухонебезпечних предметів, а також "надають послуги" платного розмінування", - розповіли у НБУ

Українцям нагадують, що всі роботи з розмінування проводяться працівниками ДСНС безкоштовно згідно з планом та в порядку черги.



Тому впускати шахраїв у свої будинки та платити їм гроші не можна. Більше того, про них обов'язково слід повідомити поліцію за номером "102".



Звільнення з полону за гроші

Ще про один сценарій шахрайства - "звільнення з полону за гроші" - розповіли у командуванні морської піхоти. Жертвами шахраїв стають рідні та близькі військовослужбовців.

"Зловмисники дзвонять родичам захисників із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти звільненню з полону військовослужбовця. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Українців попереджають, що представники командування морської піхоти чи інших органів військового управління чи державних установ не збирають гроші. Також наголошується, що питання звільнення військовополонених знаходяться лише у компетенції органів державної влади. Ніякого збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається.



"Виплати всім жителям України"

Шахраї роблять розсилки, в яких йдеться нібито про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У таких повідомленнях зазвичай міститься посилання на сайт, на якому можна оформити заявку на отримання допомоги.

"Коли людина переходить за посиланням, шахрайський ресурс пропонує ввести персональні дані та дані про платіжну картку для зарахування коштів. Якщо особа вказує зазначену інформацію про себе та свою картку, шахраї отримують введені дані, і надалі використовують їх для присвоєння грошей з картки", - попереджають у кіберполіції.

Як приклад такого шахрайського SMS наводиться такий: "Дорогі брати та сестри!!! Відсьогодні ми починаємо виплати всім жителям України, незалежно від місця знаходження та соціального статусу. Усім дорослим виплати становлять: захисникам України 5000 гривень, жінкам 4000 гривень, дітям 3000 гривень”.



Українцям слід пам'ятати, що не можна переходити за посиланнями таких повідомлень, оскільки вони ведуть на шахрайський сайт. І загалом, не можна переходити за посиланнями від незнайомців.



Усю інформацію про можливі виплати від держави слід шукати на офіційних джерелах держустанов.

Також слід звертати увагу на правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані.

"Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного або декількох символів", - йдеться у повідомленні.