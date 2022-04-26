НБУ розкрив кілька нових шахрайських схем

Шахраї не залишаються осторонь горя українців через війну і намагаються вкрасти гроші в нових реаліях.
Про це попередив Національний банк України та розкрив кілька нових шахрайських схем.
"Платне розмінування"
Одним із способів обману людей стали так звані послуги платного розмінування.
"Платне розмінування"
Одним із способів обману людей стали так звані послуги платного розмінування.
Українцям нагадують, що всі роботи з розмінування проводяться працівниками ДСНС безкоштовно згідно з планом та в порядку черги.
Тому впускати шахраїв у свої будинки та платити їм гроші не можна. Більше того, про них обов'язково слід повідомити поліцію за номером "102".
Звільнення з полону за гроші
Ще про один сценарій шахрайства - "звільнення з полону за гроші" - розповіли у командуванні морської піхоти. Жертвами шахраїв стають рідні та близькі військовослужбовців.
Тому впускати шахраїв у свої будинки та платити їм гроші не можна. Більше того, про них обов'язково слід повідомити поліцію за номером "102".
Звільнення з полону за гроші
Ще про один сценарій шахрайства - "звільнення з полону за гроші" - розповіли у командуванні морської піхоти. Жертвами шахраїв стають рідні та близькі військовослужбовців.
Українців попереджають, що представники командування морської піхоти чи інших органів військового управління чи державних установ не збирають гроші. Також наголошується, що питання звільнення військовополонених знаходяться лише у компетенції органів державної влади. Ніякого збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається.
"Виплати всім жителям України"
Шахраї роблять розсилки, в яких йдеться нібито про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У таких повідомленнях зазвичай міститься посилання на сайт, на якому можна оформити заявку на отримання допомоги.
"Виплати всім жителям України"
Шахраї роблять розсилки, в яких йдеться нібито про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У таких повідомленнях зазвичай міститься посилання на сайт, на якому можна оформити заявку на отримання допомоги.
Як приклад такого шахрайського SMS наводиться такий: "Дорогі брати та сестри!!! Відсьогодні ми починаємо виплати всім жителям України, незалежно від місця знаходження та соціального статусу. Усім дорослим виплати становлять: захисникам України 5000 гривень, жінкам 4000 гривень, дітям 3000 гривень”.
Українцям слід пам'ятати, що не можна переходити за посиланнями таких повідомлень, оскільки вони ведуть на шахрайський сайт. І загалом, не можна переходити за посиланнями від незнайомців.
Усю інформацію про можливі виплати від держави слід шукати на офіційних джерелах держустанов.
Українцям слід пам'ятати, що не можна переходити за посиланнями таких повідомлень, оскільки вони ведуть на шахрайський сайт. І загалом, не можна переходити за посиланнями від незнайомців.
Усю інформацію про можливі виплати від держави слід шукати на офіційних джерелах держустанов.
Також слід звертати увагу на правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані.
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