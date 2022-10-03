НБУ презентував пам'ятну монету, присвячену територіальній обороні

13:17 03 жовтня Київ, Україна

Національний банк представив обігову пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних сил України" номіналом 10 грн.

Про це під час презентації монети сказав заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

"Сьогодні ми презентуємо обігову пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних сил України". Це перша обігова монета із серії Збройні сили України, яка за розмірами та технічними характеристиками ідентична звичайній монеті номіналом 10 грн", - сказав Шабан.

Заступник голови НБУ зазначив, що це перша монета із значним тиражем 10 млн штук. Раніше Нацбанк випускав монети тиражами до 5 млн штук.



Пам'ятна монета "Сили територіальної оборони Збройних Сил України" є обов'язковою для прийняття під час готівкових розрахунків.



Він повідомив, що на реверсі монети зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців, а також логотип та гасло Сил територіальної оборони ЗСУ: "Готові до опору". Аверс монети – ідентичний решті монет номіналом 10 гривень.



Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб'юторами не буде здійснюватися. Національний банк поповнюватиме цими монетами каси банків.