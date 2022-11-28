НБУ видав пам'ятну медаль Місто героїв - Маріуполь

Національний банк України виготовив пам'ятну медаль, як данину поваги до героїв, захисників та мешканців Маріуполя.. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
На аверсі – фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції Азовсталі, на які летять бомби.
Внизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір - один із геральдичних елементів, що міститься на гербі Маріуполя. Це образ надії на визволення та відродження українського міста.
Медаль виготовлена з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук (зокрема до 50 000 штук у 2022 році).
Медаль виготовлена з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук (зокрема до 50 000 штук у 2022 році).
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