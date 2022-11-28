НБУ видав пам'ятну медаль Місто героїв - Маріуполь

08:00 28 листопада Київ, Україна

Національний банк України виготовив пам'ятну медаль, як данину поваги до героїв, захисників та мешканців Маріуполя.. Про це повідомляє прес-служба НБУ

"Дизайн створила київська художниця Марина Куц. Реверс медалі містить образ воїна, навколо якого стилізовані уламки, зброя та перехрестя прицілу", - йдеться у повідомленні НБУ.

На аверсі – фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції Азовсталі, на які летять бомби.

"У написанні слова Маріуполь букву "і" замінює свічка як символ пам'яті за загиблими, а буква "о" імітує карту міста, створену з двох профілів - дитячого та дорослого, як символ примусової депортації", - пояснили у Нацбанку..

Внизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір - один із геральдичних елементів, що міститься на гербі Маріуполя. Це образ надії на визволення та відродження українського міста.



Медаль виготовлена з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук (зокрема до 50 000 штук у 2022 році).