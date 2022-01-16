Названо найпопулярніші статті української «Вікіпедії» за 2021 рік

18:22 14 січень Київ, Україна

Найпопулярніші статті в українській Вікіпедії за 2021 рік назвали у прес-службі ГО Вікімедіа Україна.

Першою за кількістю переглядів стала стаття про Україну. Вперше її переглянули понад мільйон разів. На 2-му місці опинилася стаття про Тараса Григоровича Шевченка, а на третьому – про Київ (у 2020 році вона була на 4-му місці).

До топ-5 також увійшли стаття про Лесю Українку та запит «англійська мова».
25 найпопулярніших статей української "Вікіпедії" за 2021 рік:
  • Україна (1 003 326 переглядів)
  • Шевченко Тарас Григорович (772515)
  • Київ (623777)
  • Леся Українка (571087)
  • Англійська мова (431688)
  • Українська мова (385842)
  • Франка Іван Якович (372660)
  • США (364183)
  • Друга світова війна (364084)
  • Київська Русь (33 542)
  • Перша світова війна (297766)
  • Єлизавета II (293809)
  • Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292536)
  • Великобританія (290323)
  • Львів (279046)
  • Десять заповідей (273141)
  • Богдан Хмельницький (267095)
  • ЗСУ (263368)
  • Бандера Степан Андрійович (262961)
  • Євросоюз (261411)
  • YouTube (253811)
  • СРСР (250662)
  • Німеччина (250224)
  • Населення України (241887)
  • Український алфавіт (241574)

    За словами адміністратора українського розділу «Вікіпедії» Миколи Козленка, у 2021 році в українців виріс інтерес до тематики війни.