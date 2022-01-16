Названо найпопулярніші статті української «Вікіпедії» за 2021 рік

18:22 14 січень Київ, Україна

Найпопулярніші статті в українській Вікіпедії за 2021 рік назвали у прес-службі ГО Вікімедіа Україна.



Першою за кількістю переглядів стала стаття про Україну. Вперше її переглянули понад мільйон разів. На 2-му місці опинилася стаття про Тараса Григоровича Шевченка, а на третьому – про Київ (у 2020 році вона була на 4-му місці).





До топ-5 також увійшли стаття про Лесю Українку та запит «англійська мова».

25 найпопулярніших статей української "Вікіпедії" за 2021 рік: