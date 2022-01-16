Названо найпопулярніші статті української «Вікіпедії» за 2021 рік

Найпопулярніші статті в українській Вікіпедії за 2021 рік назвали у прес-службі ГО Вікімедіа Україна.
Першою за кількістю переглядів стала стаття про Україну. Вперше її переглянули понад мільйон разів. На 2-му місці опинилася стаття про Тараса Григоровича Шевченка, а на третьому – про Київ (у 2020 році вона була на 4-му місці).
Першою за кількістю переглядів стала стаття про Україну. Вперше її переглянули понад мільйон разів. На 2-му місці опинилася стаття про Тараса Григоровича Шевченка, а на третьому – про Київ (у 2020 році вона була на 4-му місці).
До топ-5 також увійшли стаття про Лесю Українку та запит «англійська мова».
25 найпопулярніших статей української "Вікіпедії" за 2021 рік:
- Україна (1 003 326 переглядів)
- Шевченко Тарас Григорович (772515)
- Київ (623777)
- Леся Українка (571087)
- Англійська мова (431688)
- Українська мова (385842)
- Франка Іван Якович (372660)
- США (364183)
- Друга світова війна (364084)
- Київська Русь (33 542)
- Перша світова війна (297766)
- Єлизавета II (293809)
- Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292536)
- Великобританія (290323)
- Львів (279046)
- Десять заповідей (273141)
- Богдан Хмельницький (267095)
- ЗСУ (263368)
- Бандера Степан Андрійович (262961)
- Євросоюз (261411)
- YouTube (253811)
- СРСР (250662)
- Німеччина (250224)
- Населення України (241887)
- Український алфавіт (241574)
За словами адміністратора українського розділу «Вікіпедії» Миколи Козленка, у 2021 році в українців виріс інтерес до тематики війни.
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