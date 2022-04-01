Названо додатки для звільнення від військової служби

20:31 01 квітня Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє звільняти від військової служби деякі додаткові категорії громадян.



За проголосували 317 народних депутатів. Закон набирає чинності з дня опублікування.



Відповідно до закону, було встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану:

вагітність;

перебування у відпустці по догляду за дитиною або звільнення одного з подружжя;

звільнення одного з подружжя у разі, коли обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину (дітей);

виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.

Крім того, закон передбачає право на відстрочення від призову з мобілізації та призову на строкову службу для жінок та чоловіків з неповнолітніми дітьми, якщо військову службу проходять їхній чоловік чи дружина.



Зазначимо, що право на звільнення від військової служби у зв'язку із загальною мобілізацією досі мали лише люди, які досягли 60 років (для вищого офіцерського складу – 64), непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також люди, засуджені до позбавлення або обмеження волі чи позбавлення військового звання.



Нагадаємо, 15 березня Рада також ухвалила закон про звільнення від військової служби людей з інвалідністю та тих, хто доглядає таких людей або тяжкохворих дітей.