Названо кількість жертв серед цивільного населення за 41 день війни, - ООН

09:10 07 квітня Київ, Україна

Усі злочини російської армії на території України фіксуються міжнародними комісіями і тому уникнути покарання ворогові не вдасться. Як повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого, станом на 00:00 5 квітня зафіксовано 3 776 жертв серед цивільного населення – 1 563 убитих та 2 213 поранених.

Так, серед убитих - 379 чоловіків, 237 жінок, 24 дівчинки та 43 хлопчики, а також 63 дитини та 817 дорослих, стать яких поки що невідома.

Поранено 254 чоловіки, 196 жінок, 44 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 104 дитини та 1575 дорослих, стать яких поки що невідома.

У Донецькій та Луганській областях: 1 567 постраждалих (487 убитих та 1080 поранених).

На підконтрольній Україні території: 1 241 особа загинула (420 убитих та 821 поранених).

На території, контрольованій "ЛДНР": 326 жертв (67 убитих та 259 поранених).

Більшість смертей та поранень обумовлено застосуванням боєприпасів та вибухових речовин з великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

Через збройну агресію рф в Україні загинуло 167 дітей.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко назвав кількість убитих окупантами жителів області. Повністю знищено 66 тисяч житлових будинків. З них 3 006 багатоквартирних та 63 тисячі приватних.