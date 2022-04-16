Названо число полонених українських воїнів та мирних громадян, - Верещук

На жаль, жодна війна не обходиться без полонених. А на захоплених ворогом територіях полоненими можуть стати мирні громадяни. Про ситуацію з українцями, які потрапили в полон ворога, розповіла сьогодні, 16 квітня, віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону. Російські загарбники взяли в полон близько 700 військовослужбовців ЗСУ та утримують у заручниках понад 1 тисячу цивільних осіб.
Але, за її словами, ситуація ускладнюється тим, що загарбники беруть у заручники також громадянських осіб на окупованих територіях.
Вона висловила впевненість, що українців обов'язково звільнять.. Для цього докладаються всі зусилля.
Раніше цього тижня повідомлялося, що Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими. За його підсумками вдалося повернути 30 осіб – 22 військових та вісім цивільних.
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