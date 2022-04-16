Названо число полонених українських воїнів та мирних громадян, - Верещук

13:41 16 квітня Київ, Україна

На жаль, жодна війна не обходиться без полонених. А на захоплених ворогом територіях полоненими можуть стати мирні громадяни. Про ситуацію з українцями, які потрапили в полон ворога, розповіла сьогодні, 16 квітня, віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону. Російські загарбники взяли в полон близько 700 військовослужбовців ЗСУ та утримують у заручниках понад 1 тисячу цивільних осіб.

"Щодо військових, у нас у принципі приблизний паритет: у нас понад 700 їх полонених, і у них приблизно така сама кількість", – заявила Верещук.

Але, за її словами, ситуація ускладнюється тим, що загарбники беруть у заручники також громадянських осіб на окупованих територіях.

"Вони схопили понад 1 тисячу і, на жаль, з них близько 500 – це жінки. І ми, очевидно, ще раз і ще раз повторюватимемо… ми не обмінюватимемо військових на цивільних – це заборонено Женевськими конвенціями. Ми не порушуватимемо міжнародне гуманітарне право і тому ми вимагаємо відпустити без жодних умов і передати українській стороні цивільних", – сказала Верещук.

Вона висловила впевненість, що українців обов'язково звільнять.. Для цього докладаються всі зусилля.

"Ми подаємо списки постійно. Інша річ, що ворожа сторона не погоджує всіх, а дає лише частково і лише тих, кого вони вважають за потрібне віддати. Це постійна, перманентна боротьба за людей, але ми не кинемо їх... Потрібно трохи почекати. Розумієте, з яким ворогом ми маємо справу”, – резюмувала віце-прем’єр.

Раніше цього тижня повідомлялося, що Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими. За його підсумками вдалося повернути 30 осіб – 22 військових та вісім цивільних.