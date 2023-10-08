Названо суму єдиночасної допомоги, виплаченої жертвам підриву Каховської ГЕС

Усі, хто на момент підриву Каховської ГЕС проживали або були зареєстровані у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, які зазнали підтоплення, можуть отримати одноразову допомогу від держави.
Як повідомляє прес-служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, вже понад 97 млн. грн. державної допомоги отримали постраждалі через підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях.
Наголошується, що йдеться про одноразову фінансову допомогу у розмірі 5 тис.. грн від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.
У міністерстві зазначають, що заяви на цю допомогу від держави ухвалюються до 31 жовтня 2023 року включно.
Там додали, що гроші можуть отримати і ті особи, які залишили територію після 6 червня.
Україна відновлюватиме зруйновану окупантами Каховську греблю. Про це розповів президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, в ніч проти 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це викликало масштабні затоплення на півдні України, спричинило гуманітарну та екологічну катастрофу. При цьому сума прямої шкоди склала щонайменше 2 млрд. доларів.
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