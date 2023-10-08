Названо суму єдиночасної допомоги, виплаченої жертвам підриву Каховської ГЕС

10:36 08 жовтня Київ, Україна

Усі, хто на момент підриву Каховської ГЕС проживали або були зареєстровані у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, які зазнали підтоплення, можуть отримати одноразову допомогу від держави.

Як повідомляє прес-служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, вже понад 97 млн. грн. державної допомоги отримали постраждалі через підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях.

Наголошується, що йдеться про одноразову фінансову допомогу у розмірі 5 тис.. грн від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

"Станом на 5 жовтня таку фінансову підтримку отримали постраждалі мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму понад 97,5 мільйона гривень. Таким чином, держдопомога вже виплачена 18 482 жителям Херсонщини та 1035 – Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що заяви на цю допомогу від держави ухвалюються до 31 жовтня 2023 року включно.

"Її можуть отримати люди, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані) у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, які зазнали підтоплення", - зазначили у відомстві.

Там додали, що гроші можуть отримати і ті особи, які залишили територію після 6 червня.

Україна відновлюватиме зруйновану окупантами Каховську греблю. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це викликало масштабні затоплення на півдні України, спричинило гуманітарну та екологічну катастрофу. При цьому сума прямої шкоди склала щонайменше 2 млрд. доларів.