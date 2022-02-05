Названа найбільша проблема дистанційного навчання

19:35 14 травень Київ, Україна

Згідно з проведеним опитуванням в рамках дослідження "Доступ до освіти під час обмежень COVID-19" , майже 80% опитаних вважають найбільшою проблемою дистанційного навчання - відсутність технічного забезпечення учнів і вчителів.

Про це повідомила завідувачка Центру соціальних експертиз імені Юрія Саєнка при Інституті соціології НАН України Гульбаршин Чепурко під час онлайн-форуму, організованого Програмою "U-LEAD з Європою", представляючи результати дослідження "Доступ до утворення під час обмежень COVID-19".

"Найбільші труднощі в сфері навчання стосувалися технічних питань. 78% заявили, що був обмежений доступ окремих учнів до комп'ютерної техніки. У сім'ї можуть бути двоє-троє школярів, батьки, які працюють дистанційно, тому доступ був обмежений. На другому місці - відсутність в учнів сучасних мобільних пристроїв - комп'ютерів і інших гаджетів (63%), відсутність інтернет-зв'язку (55%)", - сказала вона.

Чепурко додала, що учасники опитування серед проблем дистанційного навчання також вказали ненормований робочий день вчителів - 32%, а кожен п'ятий опитаний відзначив відсутність у вчителів сучасних мобільних пристроїв.



Дослідження проводилися протягом січня-лютого 2021 року в 5 областях (Вінницька, Дніпропетровська, Херсонська, Чернігівська, Чернівецька). Кількість охоплених районів - 22, територіальних громад - 31, населених пунктів - 54, загальна кількість респондентів - 150 осіб. Участь в опитуванні взяли переважно посадові особи територіальних громад і місцевих управлінь освіти.



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