Названо мету наймасштабнішої кібератаки на держсайти України

10:46 15 січень Київ, Україна

Як стало відомо з повідомлення у Facebook голови Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, гучна кібератака держсайтів України була спрямована на доступ до прав компанії-адміністратора цих сайтів.

В умовах гібридної війни така атака говорить про відверту активізацію кіберфронту. Глава Мінцифри запевнив, що буде направлено всі необхідні сили на зміцнення системи кібербезпеки країни.

Як уточнив Федоров, з 70 державних сайтів хакерам вдалося розкрити 10. При цьому нападникам не вдалося ні змінити контент даних сторінок, ні домогтися доступу до персональних даних, оскільки ці сайти не містили реєстрових даних.. Майже всі зламані сайти відновлені та продовжують працювати.

"На вимогу СБУ та Держспецзв'язку, портал Дія було відключено, щоб локалізувати радіус удару. Додаток Дія працював і працює стабільно", - сказав міністр.

Нагадаємо, найбільша за останні чотири роки кібератака сталася вночі з 13 на 14 січня. В результаті призупинили роботу 70 урядових та регіональних сайтів України, зокрема МЗС, ДСНС, Міненерго, Мінфіну та інші.

На думку експертів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, атака була здійснена кібервійськами Росії.