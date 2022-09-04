Наземний транспорт у Києві зупинятиме рух під час повітряної тривоги

14:14 01 серпня Київ, Україна

Наземний громадський транспорт з 1 серпня під час повітряної тривоги зупинятиме рух. Пасажирам доведеться виходити та вирушати у безпечне місце.

Про це повідомляє КМДА.

"Наземний громадський транспорт, у тому числі і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятимуть рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Водночас метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками і закриватиме роботу станцій відкритого типу.