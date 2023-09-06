Повені у Словенії: українські рятувальники завершили відновлювальні роботи

"Місцеві жителі всіляко підтримували наших рятувальників: піднімали українські прапори, пригощали солодощами, кавою, діти дарували малюнки. Однак, незважаючи на такий теплий прийом, рятувальники зізнаються, що дуже сумували за своїми родинами та будинками. Тому із почуттям задоволення від виконаної роботи наші рятувальники повертаються в Україну", - йдеться у повідомленні МВС.