Повені у Словенії: українські рятувальники завершили відновлювальні роботи
14:34 28 серпня Київ, Україна
Українські рятувальники завершили відновлювальні роботи у Словенії та прямують на Батьківщину. Усі завдання щодо ліквідації наслідків повеней, поставлені перед фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), було виконано.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
"Місцеві жителі всіляко підтримували наших рятувальників: піднімали українські прапори, пригощали солодощами, кавою, діти дарували малюнки. Однак, незважаючи на такий теплий прийом, рятувальники зізнаються, що дуже сумували за своїми родинами та будинками. Тому із почуттям задоволення від виконаної роботи наші рятувальники повертаються в Україну", - йдеться у повідомленні МВС.
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