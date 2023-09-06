Повені у Словенії: українські рятувальники змінили напрямок русла однієї з річок

15:51 17 серпня Київ, Україна

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які вирушили до Словенії допомагати ліквідувати наслідки повеней, змінили напрямок русла розмитої річки Савінья.



Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.



Там зазначають, що це була розмита ділянка берега, яку треба було зміцнити. Рятувальники працювали протягом п'яти днів, щоб запобігти подальшому зсуву, розмиванню протилежного берега та новим руйнуванням житлових будинків.



Також зазначається, що працівники ДСНС розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 метрів греблі та зміцнили близько 500 метрів берега.



Разом з цим рятувальники допомагали місцевим мешканцям розбирати будинок та три дерев'яні конструкції, зруйновані повінню.