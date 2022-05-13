«Наука - це вона»: в МЗС відкрилася виставка, що розповідає про українських жінок-вчених

18:51 10 серпня Київ, Україна

Наука - не тільки для чоловіків, і краще тому підтвердження - це видатні досягнення українських жінок-вчених, саме таким жінкам присвячена виставка «Наука - це вона».

На виставці, що відкрилася в Міністерстві закордонних справ, представлені портрети 12 видатних українських жінок-вчених та 12 есе, присвячені досягненням кожної з них.

На виставці можна дізнатися про те, який неоціненний внесок у науку зробили кібернетик і програміст Катерина Ющенко, математик Марина Вязовська, нейроморфолог Галина Скібо і інші.

"По всьому світу налічується в середньому 30% жінок, які займаються науковою діяльністю. В Україні їхня кількість значно вища, але все ж не перевищує 50%. Я думаю, що історії цих жінок послужать прикладом для молодих дівчат вибрати цей кар'єрний шлях", - розповіла Еріка Квапілова, представниця офісу "ООН-Жінки" в Україні.

На думку першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, роботу і досягнення провідних українських вчених сьогодні потрібно особливо популяризувати, оскільки це дуже важливий елемент просування України в цілому.

"Коли поєднуються жінки і наука, це дає вау-ефект. Ми всі стигматизуємо часто роль жінки, особливо в консервативних суспільствах. І мені здається, що українське суспільство зараз в такому транзиті. Дуже важливо вплітати тих наших провідних вчених, які своїми відкриттями змінили світ. Це дуже важливий елемент просування України", - зазначила Еміне Джапарова.

Ініціатива реалізується благодійним проєктом STEM is FEM за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) і "ООН-Жінки" в Україні в рамках глобальної кампанії "Покоління рівності", присвяченій питанням гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.



Виставку планують презентувати не тільки в Києві, а й в інших містах України, а також за кордоном.