«Наука - це вона»: в МЗС відкрилася виставка, що розповідає про українських жінок-вчених

Наука - не тільки для чоловіків, і краще тому підтвердження - це видатні досягнення українських жінок-вчених, саме таким жінкам присвячена виставка «Наука - це вона».
На виставці, що відкрилася в Міністерстві закордонних справ, представлені портрети 12 видатних українських жінок-вчених та 12 есе, присвячені досягненням кожної з них.
На виставці можна дізнатися про те, який неоціненний внесок у науку зробили кібернетик і програміст Катерина Ющенко, математик Марина Вязовська, нейроморфолог Галина Скібо і інші.
На думку першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, роботу і досягнення провідних українських вчених сьогодні потрібно особливо популяризувати, оскільки це дуже важливий елемент просування України в цілому.
Ініціатива реалізується благодійним проєктом STEM is FEM за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) і "ООН-Жінки" в Україні в рамках глобальної кампанії "Покоління рівності", присвяченій питанням гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.
Виставку планують презентувати не тільки в Києві, а й в інших містах України, а також за кордоном.
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