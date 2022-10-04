Наскільки українці готові до опалювального сезону – результати опитування

15:10 04 жовтня Київ, Україна





Респондентів



Більшість респондентів (70%) відповіли, що їхній будинок швидше чи повністю готовий до можливих проблем із опаленням. З них лише 24% вважають себе повністю готовими, тоді як 47% вважають себе скоріше готовими та стверджують, що «ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки». Не вважають себе готовими 24% українців, із них 12% зовсім не Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування щодо готовності українців до опалювального сезону.Респондентів попросили оцінити, наскільки вони вважають свої сім'ї готовими до можливих проблем опалення взимку, про які попереджає центральна та місцева влада.Більшість респондентів (70%) відповіли, що їхній будинок швидше чи повністю готовий до можливих проблем із опаленням. З них лише 24% вважають себе повністю готовими, тоді як 47% вважають себе скоріше готовими та стверджують, що «ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки». Не вважають себе готовими 24% українців, із них 12% зовсім не

готові.

Найкраще вважають себе підготовленими жителі заходу України, не ВПО та більш заможні респонденти, зазначають в КМІС.

Зиму 2022-2023 років називають «найскладнішою за всі роки незалежності». Тарифи на тепло не підніматимуться. У той самий час глава «Нафтогазу» заявляв, що опалювальний сезон розпочнуть пізніше, а закінчать раніше.



Станом на кінець вересня Кабмін оцінював готовність теплоенергетичної системи до зими у 88%.