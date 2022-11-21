Гвалтували і мародерили: окупант із Бучі розповів про злочини російських солдатів

Російський військовий із 64-ї мотострілецької бригади, звинуваченої у злочинах у Бучі, Микита Чибрін під час одного зі своїх інтерв'ю підтвердив вбивства українців.
Також Чибрін підтвердив факт зґвалтування російськими солдатами жінок у Андріївці.
Військовослужбовець, намагаючись хоч якось виправдати вчинки своїх товаришів по службі, розповів, що солдати перебувають у жахливих умовах на фронті.
Також, за словами Чибріна, російським солдатам обіцяли, що їх відправлять додому. Командування чинить фізичний та психологічний тиск на тих, хто хотів покинути фронт або за попадання в полон.
Чибрін прикидався на фронті божевільним, щоб його не відправили на передову. Через те, що він втік і відмовився стріляти, від нього, за його словами, "відвернулися всі, в тому числі сім'я".
Чибрін заявив, що хоче дати свідчення у міжнародному суді: «Мені нема чого приховувати. Це злочинна війна, яку розпочала росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення».
Ось повне його інтерв'ю:
В армію Чибрін пішов влітку 2021 року — за його власним визнанням через фінансові проблеми. В Україну, стверджує військовий, його бригаду завезли обманом. За словами Чибріна, перший місяць війни він провів у селі Липівка за 50 км від Києва. У цей період його товариші по службі влаштували геноцид у Бучі та Андріївці.
16 червня він зміг залишити Україну, сховавшись у вантажівці, яка прямувала до росії. Після втечі він зв'язався з правозахисниками з Gulаgu.nеt, щоб ті допомогли йому покинути росію. 15 листопада він приземлився в Мадриді, де одразу попросив політпритулку. За словами Чибріна, поки його заява перебуває на розгляді, його розмістять у тимчасовому центрі для біженців.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі