Гвалтували і мародерили: окупант із Бучі розповів про злочини російських солдатів

09:26 21 листопада Київ, Україна

Російський військовий із 64-ї мотострілецької бригади, звинуваченої у злочинах у Бучі, Микита Чибрін під час одного зі своїх інтерв'ю підтвердив вбивства українців.

«Напевно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя і таке інше. "Синдром Рембо" включався. Брали прикраси із будинків, мобільні пристрої», - повідомив він журналістам The Insider.

Також Чибрін підтвердив факт зґвалтування російськими солдатами жінок у Андріївці.

«У них через це все їхав дах. Багато хто знаходив у будинках алкоголь і випивав. Був випадок у Андріївці, коли зґвалтували матір та доньку. Четверо хлопців зробили це. Один втік, решту товариші по службі та командування побили», - розповів Чибрін.

Військовослужбовець, намагаючись хоч якось виправдати вчинки своїх товаришів по службі, розповів, що солдати перебувають у жахливих умовах на фронті.

«Люди не були довго у нормальному світі. Вони не мали нормальних умов. Українська армія показувала кадри окопа, де у них все по-людськи: сховище, ізоляція від вологи, нормальні ліжка, електрика. В армії України ставлення до своїх солдатів набагато краще», - заявив він.

Також, за словами Чибріна, російським солдатам обіцяли, що їх відправлять додому. Командування чинить фізичний та психологічний тиск на тих, хто хотів покинути фронт або за попадання в полон.

"Всіх залякували тим, що член або яйця відріжуть, або щось ще зроблять".

Чибрін прикидався на фронті божевільним, щоб його не відправили на передову. Через те, що він втік і відмовився стріляти, від нього, за його словами, "відвернулися всі, в тому числі сім'я".

«Я для них зрадник батьківщини і все. А що, мені треба було йти на війну та вбивати мирних мешканців, українців? Йти до в'язниці? Залишається третій варіант - просто виїхати», - розповів окупант.

Чибрін заявив, що хоче дати свідчення у міжнародному суді: «Мені нема чого приховувати. Це злочинна війна, яку розпочала росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення».

Ось повне його інтерв'ю:

В армію Чибрін пішов влітку 2021 року — за його власним визнанням через фінансові проблеми. В Україну, стверджує військовий, його бригаду завезли обманом. За словами Чибріна, перший місяць війни він провів у селі Липівка за 50 км від Києва. У цей період його товариші по службі влаштували геноцид у Бучі та Андріївці.