Знайшли причину зростання епідемії коронавірусу на Прикарпатті

Масові свята, традиційні колядки та пересування мігрантів на кордоні стали основними причинами зростання захворюваності на коронавірус на Прикарпатті.
Про це на пресконференції в Івано-Франківську повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в області Роман Гурський, відповідаючи на питання про причини спалаху коронавірусної хвороби в області.
За його словами, ще однією причиною спалаху коронавірусної інфекції в області можна вважати масові святкування. Особливо багатолюдні весілля, на які приїжджає багато людей з різних регіонів. Третім фактором збільшення кількості захворювання на коронавірус в Держпродспоживслужбі вважають міграцію людей.
Він додав, що зараз питання інкубаційного періоду зараження коронавірусом чітко не визначені. Хтось хворіє на 8-й день, хтось на 14-й, а хтось - і на 20-й день.
В Івано-Франківській області протягом попередньої доби, 17 лютого, зареєстровано 799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і 10 летальних випадків від хвороби.
Зараз в області хворих на коронавірус приймають 26 медустанов. Заповненість ліжко-місць до 100% в цей час спостерігається в Івано-Франківській, Яремчанській, Солотвинській, Косівській і Лисецькій лікарнях. Складною залишається ситуація в медустановах Надвірної, Коломиї та Долини.
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