Знайшли причину зростання епідемії коронавірусу на Прикарпатті

06:49 19 лютого Київ, Україна

Масові свята, традиційні колядки та пересування мігрантів на кордоні стали основними причинами зростання захворюваності на коронавірус на Прикарпатті.

Про це на пресконференції в Івано-Франківську повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в області Роман Гурський, відповідаючи на питання про причини спалаху коронавірусної хвороби в області.

"Коли ви в масці відбули в храмі службу і пішли додому, безумовно, є ймовірність зараження. Але коли ми отримали розколяду, то були в шоці. Тому що на всіх богослужіннях ще люди в масках, і священики дотримуються вимог, дезінфікують ложку... Втім, коли сходяться з двох сіл в будинок культури, або народний дім або в храм, і всі знімають маски і колядують, то ймовірність зараження з 10 зростає до 100", - переконаний Гурський.

За його словами, ще однією причиною спалаху коронавірусної інфекції в області можна вважати масові святкування. Особливо багатолюдні весілля, на які приїжджає багато людей з різних регіонів. Третім фактором збільшення кількості захворювання на коронавірус в Держпродспоживслужбі вважають міграцію людей.

"Ще один фактор - це величезна міграція людей. У січні ми пережили локдаун, державні та релігійні свята. Все закрито, гірськолижні курорти - відкриті, міста - відкриті, готелі - теж. Люди їдуть, бо скільки можна сидіти вдома", - зазначив Гурський.

Він додав, що зараз питання інкубаційного періоду зараження коронавірусом чітко не визначені. Хтось хворіє на 8-й день, хтось на 14-й, а хтось - і на 20-й день.



В Івано-Франківській області протягом попередньої доби, 17 лютого, зареєстровано 799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і 10 летальних випадків від хвороби.



Зараз в області хворих на коронавірус приймають 26 медустанов. Заповненість ліжко-місць до 100% в цей час спостерігається в Івано-Франківській, Яремчанській, Солотвинській, Косівській і Лисецькій лікарнях. Складною залишається ситуація в медустановах Надвірної, Коломиї та Долини.