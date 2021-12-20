Нашій армії 30 років: артисти та спортсмени привітали військовослужбовців

Відомі українські артисти та спортсмени привітали військовослужбовців із 30-річчям Збройних сил. Кожен із них поділився, якою бачить сучасну українську армію.
Урочистості до Дня української армії відбуваються одночасно у 6 містах – Харкові, Одесі, Краматорську, Львові та військовому містечку Озерне Житомирської області.
День ЗСУ - національне свято, відзначається щорічно 6 грудня – у день прийняття у 1991 році закону України "Про ЗСУ та оборону".
День ЗСУ - національне свято, відзначається щорічно 6 грудня – у день прийняття у 1991 році закону України "Про ЗСУ та оборону".
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