Нашій армії 30 років: артисти та спортсмени привітали військовослужбовців

19:39 06 грудень Київ, Україна

Відомі українські артисти та спортсмени привітали військовослужбовців із 30-річчям Збройних сил. Кожен із них поділився, якою бачить сучасну українську армію.

«Разом із українським народом наші солдати борються за Незалежність. Воюють, знищують ворогів... на жаль, ховають своїх побратимів. За останні роки українська армія отримала унікальний практичний досвід ведення бойових дій, стала однією з найпотужніших, найбільш боєздатних, досвідчених армій Європи.



Поки що українська армія — це професіоналізм, сила та мужність, краса та міць, героїзм, загартований на полі бою...»

Урочистості до Дня української армії відбуваються одночасно у 6 містах – Харкові, Одесі, Краматорську, Львові та військовому містечку Озерне Житомирської області.



День ЗСУ - національне свято, відзначається щорічно 6 грудня – у день прийняття у 1991 році закону України "Про ЗСУ та оборону".